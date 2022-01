Video: Alfredo Adame pelea con pareja en calles de CDMX y termina en el suelo

Alfredo Adame protagonizó una pelea en calles de la Ciudad de México, aparentemente, producto de un incidente vial en el que se vio involucrada una pareja que circulaba a bordo de una camioneta; a continuación, en Unotv.com te presentamos los videos que fueron captados en ese momento.

En redes sociales circulan un par de grabaciones que muestran como Alfredo Adame, que buscaba ser diputado federal por el distrito 14, correspondiente a la alcaldía Tlalpan, de CDMX, se baja de su auto y pega con su mano en el cofre de una camioneta con la que, al parecer, había tenía un inconveniente mientras circulaban sobre Periférico Sur.

Ante la agresión, el conductor de la camioneta se orilló y una mujer se bajó para enfrentar al también actor; sin embargo, no lo hizo a través de las palabras, sino con patadas y golpes que Adame intentó bloquear.

En uno de los videos se observa cómo el hombre que manejaba la camioneta interviene e intercambia algunos golpes y patadas a puño limpio con Alfredo Adame, incluso hasta una niña se bajó del vehículo para darle unos golpes al famoso. A continuación el video:

La mujer con la que Alfredo Adame forcejeó en plena vía pública le arrebató su teléfono al famoso, motivo por el que Adame, que también se ha visto envuelto en otros escándalos, la comenzó a perseguir pidiéndole que le devolviera su celular, mientras ella graba con su móvil.

En un intento de recuperar su teléfono, Adame terminó en el suelo. De momento, no se sabe con certeza el porqué se originó la pelea.

Este video muestra la pelea desde otro ángulo.

Tras los hechos, un programa de televisión contactó al famoso para preguntarle su versión de los hechos. En una breve entrevista, Alfredo Adame aseguró que las personas con las que se agarró a golpes en la vía pública le robaron su teléfono celular y una cadena.

Adame explicó que durante la pelea, por un supuesto percance vial, la mujer con la que se ve que forcejea aprovechó para arrancarle una cadena que tenía en el cuello.

“¿Por qué se me deja venir al cuello? Hasta después, ya cuando me arranqué, me encontré tirado un dijecito que yo traía y llegué aquí y dije ‘Chin, pues claro’ porque se me fue al cuello, pues para robarme la cadena”.

Explicó Adame en entrevista.