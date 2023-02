¿Alfredo Adame podría ser arrestado por orden de un juez? Abogado de Diana Golden explica

Alfredo Adame no se aleja de la polémica y luego de su más reciente pelea callejera, el actor podría ser arrestado por incumplir con parte de la sentencia que perdió ante Diana Golden. Fue el abogado de la actriz quien dio detalles de la situación.

De acuerdo con el abogado de Diana Golden, quien fue pareja del polémico Alfredo Adame, el juicio que ganó la actriz ordena al eterno rival de Carlos Trejo a difundir la sentencia por los mismos medios por los que difamó a su ex.

Sin embargo, ante la negativa del famoso que, afirma, quieren atentar contra su vida por ser “guapo y millonario”, se le impusieron multas, mismas que ignoró, por lo que el juez ordenó las 12 horas de arresto.

“La sentencia le ordena publicar la sentencia en los mismos medios de comunicación, los que difundió todo lo que estuvo diciendo, esa parte no la ha cumplido y, en virtud de que no ha dado ese cumplimiento, ya se le impuso una primera multa por 10 mil pesos, una segunda multa por 20 mil y ahorita ya está ordenando, el juez, un arresto por 12 horas en virtud de que no ha dado cumplimiento”,

Víctor Carrillo, abogado de Diana Golden