Alfredo Olivas. Foto: Cuartoscuro.

Alfredo Olivas, quien es considerado uno de los grandes exponentes del regional mexicano, tuvo un percance durante una de sus presentaciones, provocando preocupación entre sus seguidores.

El cantante se cayó mientras interpretaba una de sus canciones en el concierto que ofreció la noche del sábado 3 de mayo en el Chevron Park de Los Mochis, en Sinaloa.

Así fue la aparatosa caída de Alfredo Olivas

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento exacto del accidente que sufrió el intérprete de “El paciente” durante su presentación.

En las imágenes se puede apreciar cómo Alfredo Olivas corre por el escenario, choca con la base de su micrófono y posteriormente se cae al suelo.

A pesar de lo aparatosa que fue la caída del nacido en Ciudad Obregón, Sonora, no tuvo problemas para levantarse y continuar con el concierto que estaba brindando a miles de asistentes en el Chevron Park.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales. Si bien la mayoría se preocupó por el cantante, al ver que su caída no pasó a mayores, muchos internautas no dudaron en soltar comentarios graciosos.

“Ese show no lo trae ni la Katy Perris”, “Ya le quitaron el lugar al pobre Juan Gabriel”, “Como no puede cantar corridos ya se pone a hacer cualquier cosa para entretener”, son algunos de los comentarios que circulan en redes sociales.

No es la primera ocasión que se cae Alfredo Olivas

Podría decirse que al cantante ya le gustó visitar el suelo. Hay que recordar que en septiembre de 2024 también se hizo viral por una caída que tuvo en Chihuahua durante una presentación.

Por los festejos del 15 y 16 de septiembre, con motivo del aniversario de la Independencia de México, Alfredo Olivas se presentó en la Plaza del Ángel, donde tuvo una caída accidental al intentar llegar a la cámara que estaba transmitiendo en las pantallas.