Alicia Machado revela que José Manuel Figueroa la golpeó y amenazó de muerte

Alicia Machado reveló que el cantante José Manuel Figueroa la golpeó y amenazó de muerte, cuando mantuvieron una relación amorosa en el 2006; frente a algunas compañeras del medio artístico, como Ninel Conde, Yuri y Patricia Manterola, la actriz venezolana contó que el primogénito de Joan Sebastian tenía comportamientos extremadamente violentos.

Según contó Alicia Machado, José Manuel Figueroa la habría violentado el día de su cumpleaños y que, presuntamente, el actor y cantante había consumido algún tipo de estupefaciente.

“Él tiene esa reacción conmigo el día de mi cumpleaños, nada más porque le pregunté qué íbamos a hacer porque mis amigos me estaban organizando una fiesta, y él esa noche creo que se había ido de fiesta y no sé qué tantas drogas se metía (…) yo no entiendo cómo ese tipo no está preso”.

