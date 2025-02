Alicia Villarreal aparece en redes con un video: “Tuve una situación en mi casa”, confesó en concierto

GENERANDO AUDIO...

Alicia Villarreal aparece en redes con un video. Foto: Cuartoscuro

Alicia Villarreal apareció en redes sociales con un video en donde afirmó que había tenido una “situación” en su casa previo a su concierto en Michoacán, al que, dijo, estuvo a punto de no asistir. La famosa enfrenta la polémica tras una agresión por parte de su todavía esposo Cruz Martínez.

“Quiero decirles que estoy más contenta de poder estar aquí con ustedes esta noche. Casi no vengo. Tuve una situación en mi casa ayer y casi no vengo, pero me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes y cantarles. Eso es lo que más me gusta en el mundo, en mi vida, en mi corazón. Le agradezco a Dios darme esta oportunidad de estar con todos ustedes”, dijo Alicia Villarreal ante el público.

Además, en la corta grabación de lo que fue su presentación en Michoacán, se escucha el tema “Te quedó grande la yegua”, la que fue coreada por sus seguidores.

En el video se escucha, principalmente, esta parte de la canción:

“Pero ¿quién te entiende? Ni tú te comprendes ni sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta A darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces”

“Eres una fregona”: Alicia Villarreal recibe apoyo de amigos y fans

Desde que se dijo que Alicia Villarreal había sido víctima de violencia por parte del padre de sus hijos varones, en redes sociales la cantante ha recibido apoyo y decenas de comentarios respaldándola por parte de amigos y fanáticos.

“Eres una fregona. Dios te bendice, mi reina. Te quiero”, “No permitas que nadie te apague. Eres una mujer brillante”, “Todo México está contigo”, “Te queremos, Alicia”, “Mereces vivir en paz. No estás sola”, “Ni una más. No al maltrato”, “Todos contigo siempre”, son parte de los comentarios que Alicia Villarreal recibió en su más reciente publicación.