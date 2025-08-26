GENERANDO AUDIO...

Alicia Villarreal está viviendo una nueva etapa en su vida. Foto: Cuartoscuro

Alicia Villarreal se está dando una nueva oportunidad en el amor y confirmó que tiene una nueva relación con el influencer Cibad Hernández.

La cantante mexicana publicó un mensaje en sus historias de Instagram donde dijo que “es muy bonito volverse a ilusionar” y no quiere esconder su nueva relación.

Alicia Villarreal estrena romance

La imagen que publicó Alicia Villarreal salen los brazos de cada uno con un tatuaje con una letra, números, un corazón “C8217” y acompañada con el siguiente mensaje.

“Hoy despierto y todo se ve de otra manera, es muy bonito volverse a ilusionar y si se los comparto es porque no quiero esconderme”. Alicia Villarreal

También la cantante aseguró que no quiere esconderse porque “seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá”.

¿Quién es Cibad Hernández, el nuevo amor de Alicia Villarreal?

Cibad Hernández, de 42 años, es originario de la Ciudad de México y es conocido por su videos de empoderamiento femenino en TikTok, donde tiene más de 4 millones de seguidores.

El estilo de Cibad se caracteriza por su tono emocional y motivador, defendiendo a las mujeres y criticando actitudes masculinas que perpetúan relaciones tóxicas.

Los rumores de una relación entre la cantante, de 53 años, y el influencer cobraron relevancia cuando asistieron a Las Vegas a ver el concierto de los Backstreet Boys.

Cabe recordar que Alicia Villarreal terminó su matrimonio de 22 años con Cruz Martínez el pasado 6 de agosto en medio de un pleito legal.

¿Cuándo empezó el romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

El tiktoker publicó en julio pasado una historia en su cuenta de Instagram donde reveló que la cantante lo había invitado a uno de sus shows.

Después se encontraron en Dallas, Texas, para trabajar en un proyecto, y de acuerdo con Coral Villarreal, hermana de la cantante, dijo que Alicia quedó “encantada” con el generador de contenido.