Alicia Villarreal rompe el silencio tras agresión de Cruz Martínez: “No lo había vivido de esa manera”, afirma

Alicia Villarreal, cantante. Foto: Cuartoscuro

Alicia Villarreal rompió el silencio luego de hacer una señal de ayuda por violencia durante un concierto y, posteriormente, interponer una denuncia en contra de su aún esposo, Cruz Martínez, por violencia.

“No lo había vivido de esa manera”: Alicia Villarreal recuerda agresión de Cruz Martínez

En entrevista con Pati Chapoy para el programa “Ventaneando”, Alicia Villarreal aseguró nunca había vivido lo que ocurrió la noche previa a su concierto. Aunque, sin dar detalles, dejó entrever que los momentos violentos de Cruz Martínez ya se habían hecho presentes.

“No lo había vivido de esa manera, como esa noche. Ya eran las primeras horas del día 16, que era domingo… (fue) demasiado (agresiva) ni siquiera sé cómo me salí de ahí. Yo salí de la casa y me fui a mi oficina y ahí todavía estaba mi hermana… Pero qué le pasa a él, exactamente, yo no lo sé. No sé su reacción de ese día, no sé por qué, ni para qué. Llegar a ese grado. No hice nada que lo que a él le afecte ni le moleste”, recordó Alicia Villarreal.

La exvocalista de “Límite” reveló que decidió hacer la señal de auxilio porque debía dejar “evidencia” de lo que se encontraba viviendo en ese momento a manos de Cruz Martínez.

“No sabía qué iba a suceder. Yo, la verdad, estaba pasando un momento de angustia, de mucho miedo. Me quedé incomunicada, me quedé sin dinero y en el momento en el que estoy ahí, trabajando y me cuesta concentrarme, yo nada más pensaba en que había una manera en la que podía dejar una evidencia de algo que yo estaba viviendo en ese momento”.

Villarreal aseguró que la situación ha sido impactante no sólo para ella, sino para la gente, y enfatizó que la violencia es algo que no debe pasar ninguna persona.

“Me tenía demasiado nerviosa y con angustia. No sabía qué iba a pasar para regresar a mi casa, entonces sucede esto y ha sido algo impactante para mí, para la gente. Es algo que no debo vivir y que no debe de pasar ninguna mujer, ninguna persona”.

Alicia Villarreal vivió violencia antes con Cruz Martínez

La llamada “Güerita consentida” reveló que, previo a la agresión que desató toda la polémica pública, ella ya había vivido actos de violencia e, incluso, acudió a presentar una denuncia.

“Sí (había maltrato antes) había todo eso (violencia psicológica, física) y ya no podía continuar con esto. A veces la gente dice: ‘ay, pues que vaya a poner una denuncia’ y eso hice, eso había hecho anteriormente. No es fácil enfrentarte con alguien que te dice que es mentira, que no pasa nada, que estás exagerando… Esos son los primeros grandes errores. Y lo defiendes con todo el amor de siempre… he perdonado desde el fondo de mi corazón”.

Además, reveló que hay momentos que te llevan a vivir situaciones como la que ella enfrentó en su matrimonio con el músico.

“Normalizamos esta conducta, ya dijimos, ya gritamos y es una conducta horrible… es una locura cómo hay momentos en tu vida que no puedes saber por qué, cómo llegas ahí y no nos los merecemos nadie. No me lo merezco yo. No puedo entender cómo alguien que ama tanto, pero que también ese gran amor se convierte en un odio terrible, en una lucha, como una guerra, yo no estoy en guerra, yo nada más quiero estar tranquila. Cuidar a mis hijos, protegerme yo porque si no, no puedo protegerlos a ellos”

¿Por qué Cruz Martínez agredió a Alicia Villarreal?

Durante la entrevista, Alicia Villarreal dijo desconocer por qué la violencia de Cruz Martínez escaló aquella noche. Sin embargo, reveló que desde hace un tiempo ella ha buscado el divorcio del integrante de Kumbia Kings sin que él acceda a separarse.

“Nos sentamos a hablar y no se puede hablar porque se altera la situación, la forma, y no hay ese momento de tranquilidad… Yo lo entiendo, hasta cierto punto, porque si esa mujer de la que tú no te quieres divorciar, no te quieres separar, es un capricho, porque esa mujer está diciéndole a todos: ‘estoy divorciándome. Ya no puedo seguir con esa relación’; y tú estás aquí, aguantando a esa señora, yo me imagino que carga con eso y se queda con esa situación tan tensa. Cualquier cosa lo activa”.

Cruz Martínez se niega a darle el divorcio

La famosa aseguró que desde hace varios años ha buscado la separación con Cruz Martínez. Sin embargo, pese a los intentos, el músico se ha negado a separarse legalmente de la cantante.

“Tengo cartas notariadas… en donde le pido, amigablemente, que lo llevemos, por el bien de los hijos, que lo llevemos tranquilos como buenos amigos… No está de acuerdo… En diciembre del 2023 me senté con todos (mis hijos) en mi recámara y con él presente y hablé con ellos y les dije que mi decisión era 100% la misma y que tenían que apoyarme, entenderme. Ellos dijeron que era algo que ya sabían y que no nos preocupáramos, que ellos iban a estar bien con esa decisión. Él no estaba a gusto con esa decisión”

Alicia Villarreal le contesta a Francisco Cantú

La cantante de “Insensible a ti” aseguró que los rumores que apuntan a que la agresión de Cruz Martínez fuera a causa de Arturo Carmona, su exesposo, no son ciertos. Además, respondió a Francisco Cantú, quien aseguró haber tenido un coqueteo con la famosa.

“Corren con Arturo y eso no es el tema. Tampoco para que el señor ande dando declaraciones si está de un lado o del otro o si protege a la familia. No le corresponde. Tampoco es de Francisco Cantú, no tiene absolutamente nada, no sé por qué el señor dice eso. Jamás he salido con él”.