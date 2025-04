Alicia Villarreal se reencuentra con Cruz Martínez: “Vengo a pedir justicia”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Alicia Villarreal y Cruz Martínez. Foto: Cuartoscuro

Alicia Villarreal y Cruz Martínez se reencontraron luego de la denuncia que hiciera la cantante contra su aún esposo por violencia familiar. Hasta los juzgados en Monterrey, Nuevo León, llegaron los famosos con sus respectivos abogados.

Sin embargo, lo que sería la primera audiencia del caso emprendido por la exintegrante de “Límite” se tuvo que cambiar para otro día por un tema de la defensa del integrante de Kumbia Kings.

¿Cómo fue el reencuentro de Cruz Martínez y Alicia Villarreal?

A su salida, Alicia Villarreal aseguró que ella sólo busca justicia y evitó hablar de lo que fue enfrentarse al padre de sus dos hijos varones, luego del episodio de violencia que, asegura, vivió a su lado.

“Nada más les puedo decir que la audiencia se pasó para otro día y, pues, yo nada más vengo a pedir justicia”

Por su parte, Cruz Martínez aseguró para varios micrófonos, entre ellos los de “Ventaneando”, que “siempre triunfa la verdad”.

“Igual como se pueden recrear escenas de película, pues en la película siempre triunfa la verdad… Todo a su tiempo. Ustedes me conocen, yo no hago esto, yo no vendo esto”

¿Por qué se cambió la audiencia del caso de Alicia Villarreal y Cruz Martínez?

Sobre el cambio de fecha de la audiencia, la abogada de la cantante explicó que se trató de un plan de estrategia por parte de la defensa de Cruz Martínez, pues, cambió, de último momento, de representantes.

“Ayer decide cambiar de abogados. Los abogados nuevos que acuden hoy, a la primera audiencia, le dicen al juez que acaban de tomar el asunto… Es un plan de estrategia, pero jurídicamente se puede hacer, es válido… Nosotros seguimos en lo mismo, esperando justicia”

Sobre el proceso de divorcio entre los famosos, se comenzará próximamente, aseguró la abogada.

¿Quiénes son los abogados de Cruz Martínez?

Cruz Martínez llegó acompañado de Camille Vásquez, la abogada que ganó notoriedad por el caso entre Johnny Depp y Amber Heard en 2022, en donde representó al actor en el juicio legal.