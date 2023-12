¡Con lujo de detalles! Alicia Villarreal se sincera y dice por qué se divorció de Arturo Carmona

Alicia Villarreal habló como pocas veces de su ruptura con Arturo Carmona, a más de 20 años de distancia. La exvocalista de Grupo Límite consideró que la carga de trabajo y la inmadurez los llevaron a terminar su matrimonio; aunque, dijo, no sabía la causa exacta.

“Yo hubiera aguantado, esperarme más tiempo, pero la presión de la carrera era muy fuerte…No creo que fuéramos muy inteligentes o muy capaces. Exactamente no sé” .

En entrevista con Pati Chapoy, la cantante recordó cómo fue la pelea que llevó a Arturo Carmona, padre de su hija mayor, a salirse de la casa que compartían y consideró que, en realidad, habían sido los dos los que decidieron terminar el matrimonio.

“Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir y él empezó a agarrar todas sus cosas y yo cuando salgo su papá estaba ahí. Creo que él ha dicho que él tomó la decisión, yo creo que la tomamos ambos y fuimos irresponsables ambos”

Alicia recuerda las excesivas cargas de trabajo que la llevaron a tener que viajar con su hija, la mayor parte del tiempo sola.

“Yo tuve que presentar a Melenie a los 18 días de nacida. Exactamente, el día que cumplí 40 días de que mi hija nació, yo estaba en Houston para el primer show de la gira. Viajé con la niña mucho tiempo. Arturo viajaba cuando podía, no siempre”.

Luego de la ruptura con Arturo Carmona, quien mostró su apoyo a su hija tras la denuncia pública de haber sufrido abuso por parte de un familiar, Alicia Villarreal recordó que enfrentó momentos muy difíciles, al grado de tener que tomar medicamentos, pues, dijo, tenía muy alterados los nervios.

“Yo lo único que recuerdo es como yo me sentía. Y como yo me sentía, era incomprendida de todo el mundo, incluyéndolo a él…(lloré) mucho, claro. Sufrí también. La pasé mal, pero las mujeres no tenemos tiempo de llorar, tenemos que seguir”