“Te quedó grande la yegua”, de Alicia Villarreal, ¿está dedicada a Arturo Carmona?

Alicia Villarreal estrenó “Te quedó grande la yegua” en 2001. Foto: GettyImages

Cuando Alicia Villarreal aún se encontraba en Grupo Límite, lanzó su primer disco solista “Soy lo prohibido”, que incluye “Te quedó grande la yegua”, uno de sus éxitos más cantados por varias generaciones, y a todo esto… ¿el tema está inspirado en su exesposo Arturo Carmona?

Alicia Villarreal saltó a la fama con el grupo regiomontano en los 90. Grupio Límite se disolvió en 2003 sumando al cancionero del regional mexicano temas como: “Te aprovechas”, “Con la misma piedra”, “El príncipe” y “Yo sin tu amor”.

Cuando la intérprete se había convertido en una estrella del mundo grupero, se casó con Arturo Carmona, matrimonio que duró cerca de tres años.

¿Alicia Villarreal dedicó “Te quedó grande la yegua” a su ex?

Alicia Villarreal y Arturo Carmona se casaron en 1998 en la catedral de Monterrey. Del matrimonio que se separó en 2001, nació su hija Melanie, quien ahora a sus 23 años sorprendió cantando junto a su mamá.

El mismo año de su divorcio Villarreal estrenó “Te quedó grande la yegua”, canción que de inmediato fue relacionada con la ruptura por la que pasó la pareja.

Ya no pienso mantener este cariño

Mientras me parto el alma

Te das la vida de placeres

Y yo en mis desvelos

Sufriendo por amor

Es parte de la canción

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Alicia Villarreal habló sobre qué la inspiró para componer el tema y si está dedicado a Arturo Carmona, el padre de su hija mayor.

“Esa canción era para mí, realmente ha sido para mí, porque es un momento que como mujer necesitaba, de hecho necesito” Dijo Alicia Villarreal

La regiomontana agregó que el tema le permitió sobrellevar lo que vivía…

“Creo que como mujer eso me ayudó a sobrellevar todo ese tiempo que he vivido, la verdad fue increíble y no se podía soportar. Aparte tener la presión de los medios, del público, de tu disquera, de todo lo que es tu carrera. Y luego, tu familia… Creo que yo me merecía, ‘Te quedó grande la yegua'” Alicia Villarreal

Más de la canción:

Pero, ¿quién te entiende?

Ni tú te comprendes ni sabes qué hacer

Quieres que la mujer se someta a su hombre

Por algo ha de ser

Yo estaba dispuesta

A darte mi vida

Pero una mujer como yo

Pero una mujer como yo

No te mereces

Te quedó grande la yegua…

La versión de Arturo Carmona

El presunto implicado también ha hablado sobre su relación con la canción de Alicia y en sus declaraciones en medios de comunicación sostiene que no es el protagonista de la letra.

“No es una canción para mí, ya lo ha dicho ella mil veces. Lo que pasa es que sucedió en un momento de ruptura, sucedió cuando ella y yo estábamos tomando una decisión de separarnos, pero no es una canción para mí. No me queda el saco” Arturo Carmona

El exfubolista ha insistido en que no le queda el saco.