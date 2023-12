“All I Want for Christmas Is You”, cuánto gana Mariah Carey con la canción y su récord

Mariah Carey ha ganado con su canción “All I Want for Christmas Is You”. Foto: AFP

Mariah Carey logró nuevamente que su canción “All I Want for Christmas Is You” llegará a la lista Hot 100 de Billboard, después de que este año alcanzará las mil 780 millones de reproducciones en Spotify e imponer un nuevo récord, por eso te contamos cuánto dinero le genera esta canción a la famosa cantante.

Este tema fue lanzado en 1994 y fue incluido en el soundtrack de la película “Love Actually”, por lo que desde entonces se convirtió en un clásico que se escucha en centros comerciales, festivales y en casas cada año en Navidad.

Según Forbes, Mariah Carey ha ganado más de 60 millones de dólares en regalías desde que la canción se lanzara por primera convirtiéndose en un éxito mundial y encabezando las listas en más de 20 países.

El tema le genera ganancias anuales a la cantante entre 2.5 y 3 millones de dólares de acuerdo con estimaciones de The Economist y The New York Post.

“All I Want for Christmas Is You” de Mariah CArey supera su propio récord

Para este 2023, “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey fue reproducido en Spotify 23 millones 701 mil 697 veces en un sólo día con lo superó así su propio récord del año pasado de 21 millones 273 mil 357 escuchas.

“All I Want For Christmas Is You” empezó a despegar desde 2020, cuando registró por primera vez en la plataforma de música 17.2 millones de reproducciones.

La popularidad de la canción regresó gracias a que se encuentra disponible en múltiples listas de reproducción de las plataformas musicales.

Mariah Carey no ha dejado pasar un solo año para festejar la Navidad y compartirlo con sus seguidores en redes sociales, donde se ha convertido en la nueva reina de estas fiestas.