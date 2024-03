“Me salí para que no me callaran”: Allisson Lozz revela por qué dejó las telenovelas

Allisson Lozz se alejó de las telenovelas en 2009. Foto: Cuartoscuro

Además de sus confesiones sobre que no la llegó a pasar bien como estrella de telenovelas, Allisson Lozz confesó por qué abandonó su faceta como actriz en una reaparición en la que compartió sus logros como mujer emprendedora.

Allisson Lozz, quien dijo que con su regreso a México recayó en la depresión y ansiedad, recordó el motivo por el que abandonó Televisa y fue “para que no me callaran”.

Allisson Lozz cuenta convencida por qué dejó las telenovelas

Entre las confesiones que ya hizo sobre su alejamiento de los foros de grabación, la protagonista de telenovelas como “En nombre del amor” y “Al diablo con los guapos” señaló que decidió dejar estas producciones porque el trato que llegó a recibir no fue tan bueno.

Ahora, en una conferencia de prensa, Allisson Lozz se mostró convencida de que los negocios son lo suyo.

“Si me salí de Televisa para que no me callaran”, expresó Allisson Lozz en un encuentro con emprendedoras

La vida actual de Allison gira en torno a su familia y a sus negocios. Está casada con Eliú Gutiérrez y tienen dos hijas.

Como empresaria se dedica a la venta de productos como maquillaje y para el cuidado de la piel. A finales de 2023 sorprendió con una foto en la que aparece sosteniendo un cheque con la cifra de un millón 463 mil pesos, muestra de que es exitosa en su giro.

Junto a la imagen escribió:

“Simplemente todo es gracias a mi Dios, a mi familia y a mi maravilloso equipo, trabajando 4 días a la semana y sin tener que pedir permiso a ningún jefe para poder tener mis prioridades en orden. No es el cheque, es la libertad de tiempo”

¿Por qué Allisson Lozz renunció a las telenovelas?

Lozz contó lo que realmente vivió detrás de las cámaras y la fama que obtuvo como estrella juvenil. Señaló que en algunas producciones la maltrataron, detallando que cuando grabó la telenovela “En nombre del amor” la pasó mal.

“Fue algo muy, muy difícil. Hay producciones que te cuidan, pero ésta no fue una de ellas (…) La realidad es que no les importaba ni mi salud ni nada de mí, y yo tenía 16 años” Allisson Lozz

La también cantante agregó que la fama no fue algo que disfrutaba.

“Yo nunca disfruté la fama, la gente me pedía fotos, pero realmente ni siquiera les interesaba cómo pensaba, cómo me sentía, yo era la famosa y querían su foto, pero no me conocían, y en cuanto me conocían todo cambiaba” Allisson Lozz

En contraste con lo anterior, la actriz compartió una foto en septiembre del año pasado con la que reconoció que tuvo momentos felices en la televisión como cuando fue parte de “Al diablo con los guapos”, sin embargo, dejó claro que no retomará esta faceta.

“Aún así, el medio artístico no es para mí ni para mi felicidad. Pero agradezco los buenos momentos, el cuidado y el cariño que sólo tuve en esta producción” Allisson Lozz

La ahora empresaria vivió en Colorado, Estados Unidos. Cuando le preguntan sobre su pasado en la TV señala que no le gusta hablar de ello porque no era feliz. En un regreso que tuvo a México en 2022, compartió que recayó en la depresión y ansiedad, razón por la que le dice a las personas que se identifican con ella que no están solos.