Alma Zarza presenta “Cool Kids” y se consolida como referente del pop juvenil

Alma Zarza se está haciendo de un nombre en la música. Foto: Cortesía

A sus 14 años, Alma Zarza no solo acumula millones de vistas en YouTube y una comunidad de fans en crecimiento, también acaba de lanzar “Cool Kids”, su nuevo sencillo, con el que continúa posicionándose como una de las voces más frescas y auténticas del pop juvenil en español.

En entrevista con unotv.com, la cantante argentina compartió que esta canción, con vibras dance pop, celebra la libertad, el amor y la amistad.

“‘Cool Kids’ habla de pasarla bien con la gente que te llena de amor. Es para bailar y sentirse libre”, contó. El video fue grabado en Argentina junto a sus amigas y refleja a la perfección esa energía alegre que la caracteriza.

“Cool Kids”: libertad, baile y buena vibra

Grabada entre la Ciudad de México y Argentina, “Cool Kids” fue producida por Óscar Mont, con la colaboración de Meli G y Pau Sulzer, quienes también trabajaron en su primer disco “Baila”. El tema es el segundo adelanto de su próximo álbum, cuyo nombre aún es secreto.

“Me gusta que mis canciones tengan mensajes positivos y un lenguaje que todos puedan escuchar, desde los más chicos hasta los grandes. Quiero que se sientan bien, que bailen, que se diviertan”, explicó.

Zarza adelantó que la segunda mitad del álbum ya está en proceso y que pronto regresará a México para terminarlo. Además, prepara presentaciones en ciudades como CDMX, Guadalajara y Monterrey, aunque las fechas serán anunciadas en sus redes sociales.

De los covers virales a ser un ícono adolescente

Alma comenzó su carrera a los 7 años subiendo covers a YouTube. Uno de ellos, “Tutu” (de Camilo y Pedro Capó), se volvió viral y hoy supera los 160 millones de vistas. A los 12 años, firmó con Universal Music y desde entonces, su carrera no ha dejado de crecer.

“Era solo una niña haciendo un cover por diversión, nunca imaginé esa repercusión”, recordó. “Ahí me di cuenta de que esto es lo que amo y que a la gente también le gusta”. A los 10 años, ya había recibido la placa de YouTube por un millón de suscriptores.

Con una mezcla de disciplina, carisma y talento, Alma reconoce que su proyecto es poco común a su edad, pero no lo ve como una carga. “Para mí sigue siendo un hobby. Me encanta bailar, cantar, hacer caras, compartir alegría con la gente que me ve”.

Una voz que inspira a su generación

Alma Zarza se ha convertido en un referente del pop adolescente, y eso no pasa desapercibido para ella. “Estoy súper feliz y agradecida. Sé que tengo una responsabilidad, pero me encanta hacer este tipo de música que inspira y da alegría”.

Su mensaje es claro: autenticidad, libertad y alegría. Y aunque en el futuro planea experimentar con más géneros y colaboraciones, quiere mantener ese espíritu positivo. “Puede ser que cambie las letras o el estilo, pero siempre quiero que mi música tenga algo que le deje algo bueno a quien la escuche”.

México, redes sociales y manejar el hate

Alma ha visitado México varias veces desde que firmó con su disquera, y dice estar enamorada del país. “Cada vez que voy me quiero quedar a vivir. Amo la cultura, la música, la comida, todo”, confesó.

También reveló que ha pensado en hacer una “juntada con fans” cuando regrese: una especie de convivencia que planea anunciar próximamente en sus redes.

En cuanto al manejo de redes sociales y la exposición a comentarios negativos, Alma tiene una visión muy clara: “Desde chiquita recibí hate, pero aprendí a no tomarlo personal. No todos tienen que estar felices con lo que haces. Yo prefiero enfocarme en lo positivo y seguir adelante”.

Su red de apoyo está formada por su familia, amigos y sus fans, con quienes mantiene contacto constante a través de Instagram, TikTok y YouTube. “También me gusta que conozcan a la otra Alma, la más natural, la de todos los días, no solo la cantante”.

Con el lanzamiento de “Cool Kids”, su próximo álbum en camino, posibles colaboraciones musicales y una gira por México a la vista, Alma Zarza no planea bajar el ritmo.

Finalmente, cuando se le pregunta qué le diría a su “yo” de 30 años, responde con madurez: “Que no pierda su esencia, que siga disfrutando lo que hace, con amor y alegría, como lo hacía desde el principio”.