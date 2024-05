Álvaro Morte debuta en Hollywood con “Inmaculada”: “es la primera vez que actúo en inglés

Álvaro Morte salió en “La casa de papel”. Foto: Diamond Films

Álvaro Morte, actor español que dio vida a “El Profesor” en la serie de Netflix, “La casa de papel”, ahora interpreta al Padre Sal Tedeschi en “Inmaculada”, una de las figuras clave en la historia. Un personaje completamente diferente a todos los que ha hecho el español, a lo largo de dos décadas de trayectoria.

Actuar en inglés resultó un gran desafío para Morte pues no es su idioma, pero el actor confesó a Unotv.com, que esta experiencia le permitió investigar más sobre el inglés y aprender sobre diferentes tonos y líneas.

“Me divierto mucho cuando actúo en inglés y no solo en inglés, acabo de hacer una película en la que hablaba 30 por ciento en español, 30 por ciento en inglés y 30 en árabe, que no me sé ni una palabra”, dijo Álvaro.

Álvaro Morte es amante de nuevos retos

El actor de 49 años compartió, que cada vez que va a iniciar un nuevo proyecto, revisa muy bien que sea algo completamente diferente ha lo que ha realizado.

“Lo más divertido de ser actor es cambiar para cada personaje, hubo un desafío con el personaje del sacerdote, pues es un hombre que viene de la ciencia y luego se convierte en un hombre de fe. Eso es algo que tienes que intentar entender en tu mente para poder realizarlo”, aseguró Álvaro Morte.

“Inmaculada” una película que pone temas sobre la mesa

Morte confesó, que en lo personal, no es fan de las películas terror, pero considera que este filme producido por Sydney Sweeney puede dar pie a una conversación.

“Cuando me llegó el guion fue como ‘por favor, ¿una película de terror?’ y lo leí y no diría que me divertí, pero me di cuenta de que la película no era sólo entretenimiento, sino que estaba poniendo sobre la mesa temas que creo que actualmente es necesario hablar”, dijo el protagonista de “Inmaculada”.

La cinta se centra en Cecilia (Sidney Sweeney), la protagonista de “Inmaculada”, una mujer devota, que se embarca en un retiro para buscar su consagración espiritual.

Al llegar al convento, en las afueras de la provincia italiana, descubrirá que la presencia de Dios no es la única que habita en los pasillos, pues además de los terroríficos sucesos, un misterioso embarazo termina siendo considerado como un milagro.

Con el paso del tiempo, descubrirá que puede que este no se trate de una bendición, y que, por lo contrario, ahora su vida podría estar siendo acechada por una profunda oscuridad.