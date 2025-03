Alza la voz contra la violencia Regina Blandón en Prima Facie

GENERANDO AUDIO...

Regina Blandón en Prima Facie. Crédito: Dzilam

En el marco del Día Internacional de la Mujer, inició la temporada de la obra “Prima Facie“, un monólogo protagonizado por Regina Blandón quien da vida a Tessa, una abogada que es víctima de abuso y debe someterse al sistema de justicia.

“Obviamente del lado personal y anímico y del alma, ha sido muy sanador y hemos llorado mucho porque sí toca fibras muy sensibles y si es un tema que nos mueve y nos debe mover a todos como sociedad”, consideró la actriz “porque una de cada tres mujeres es agredida sexualmente y es un hecho o más porque los números no machan, nunca”.

La obra de Suzie Miller fue dirigida por Camila Brett, quien ofreció el papel a Regina en una fiesta, la actriz reveló que fue un largo proceso para materializar la obra pero el viaje la dejado muy contenta.

“Como que no tenía en la cabeza el cómo se iba a ver, sino el proceso que yo iba a pasar y creo que he tenido altas y bajas pero bueno la emoción gana”. Regina Blandón

Crédito: Dzilam

El mensaje que busca promover la obra es que todas las mujeres pueden alzar la voz para evitar ser víctimas, e incluso sirve como un puente para conectar a las mujeres y hombres en una lucha contra este mal.

Regina Blandón espera “que cualquier persona que pueda estar sentada, escuchando o viendo la obra, puede decir no estoy sola, o me atrevo a hablar ahora o tenemos una página de la obra en la que puedes poner tu testimonio anónimamente, ese es un espacio para hablar, etcétera, no es una obra nada más para mujeres”.

Crédito: Dzilam

La obra se presenta de viernes a domingo en el Teatro Milán de la Ciudad de México hasta el próximo 20 de abril.