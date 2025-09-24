Alza la voz por Culiacán: Samuel Sarmiento pide a las autoridades atender la violencia

GENERANDO AUDIO...

Samuel Sarmiento. Foto: David Rubí

Samuel Sarmiento, exintegrante de Los Recoditos, levantó la voz y pidió a las autoridades atender la violencia que se genera en Sinaloa, donde la inseguridad ha cobrado la vida de casi mil 900 personas, así como desapariciones y otros delitos de alto impacto.

Si bien, el cantante sigue preparando lanzamientos, cada vez se le complica más dejar a su familia en Culiacán por la situación que atraviesa:

“Creo que han minimizado mucho lo que realmente ha sido la violencia en nuestra tierra; la verdad, es un temor a salir a las calles, salir al súper, llevar tus hijos a la escuela o simplemente, si quieres ir a comer a un restaurante.” Samuel Sarmiento, exintegrante de Los Recoditos

No hay vida nocturna en Culiacán

Samuel Sarmiento agregó que incluso por la situación delicada que se tiene actualmente, hay varios centros nocturnos que no están en servicio.

Llamado a Sheinbaum

También considera que la falta de empleos en la región no es por la sequía, sino por el panorama actual, como dijeron las autoridades federales, por lo que aprovecha para hacerle una petición a la presidenta Claudia Sheinbaum:

“Que tome un poco de más cartas en el asunto y que realmente vaya; y se dé cuenta de la realidad, no sé quién le pasará los informes.” Samuel Sarmiento, exintegrante de Los Recoditos

El cantante se desmarcó de tendencias políticas o de partidos, solamente, sostuvo que como artista su papel es visibilizar un problema actual, “simplemente hablando como un ciudadano común y corriente que tiene sus hijos, que tiene a su familia ahí. Tengo miedo que les pase algo mañana y que me lamente toda la vida.”, dijo el artista

Samuel Sarmiento sigue su carrera en la música

Cumple dos años de carrera como solista y lo hace con su versión de “Ya te olvidé”, original de Marco Antonio Solís, y regrabada con un toque norteño, que ha sido un éxito para el cantante de regional, quien adelantó que tendrá música nueva, tras conseguir altos números en plataformas con sus colaboraciones como “la pasada, que fue una colaboración con Luis Ángel “El Flaco”.

Samuel Sarmiento ya está en Estados Unidos, para cumplir con compromisos antes de seguir su viaje de promoción.