Amaia Montero se apoya en Miley Cyrus y manda mensaje de amor propio

Amaia Montero volvió a las redes sociales. Foto: AFP

Amaia Montero volvió a las redes sociales después de pasar unos meses alejada debido a problemas de salud mental, su regreso lo hizo a través de una storie de Instagram donde compartió la canción “Flowers” de Miley Cyrus, la cual habla sobre el amor propio.

La exintegrante de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero, compartió un fragmento de la celebrada canción de Miley Cyrus con una foto suya de hace algunos años donde luce con una mirada de nostalgia.

Ver más Amaia Montero está su «Flowers» era. pic.twitter.com/oxIlKSVW9y — Tony López (@TonyLopezS) January 23, 2023

La canción de Miley Cyrus es un canto al amor propio, al perdón, a la reconciliación consigo mismo después de una ruptura como la que vivió la cantante al divorciarse de Liam Hemsworthm, por loque los seguidores de Amaia Montero creen que la cantante esta mandando un mensaje especial tras haber pasado varios meses con problemas de salud mental.

Hace unos meses, Montero hizo una publicación en redes donde apareció sin filtros donde se veía visiblemente deteriorada y acompañó con un mensaje que dejaba ver su estado mental estaba comprometido: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de qué me sirve la vida”.

Después de esa publicación de la cantante española, medios dieron a conocer que se había internado a una clínica para tratar su problemas de salud mental; El programa “Sálvame” reveló un mensaje que la vocalista le escribió al conductor del show televisivo, Kiko Hernández: “Además es verdad, sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo”.