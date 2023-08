Amaia Montero comparte una foto en la que se ve en buena forma física

Amaia Montero se está recuperando de varios problemas de salud. Foto: GettyImage

La cantante Amaia Montero reapareció con mejor semblante en sus redes sociales tras haber preocupado a sus fans hace algunos meses cuando mostró una imagen desfavorecida.

La exvocalista del grupo español “La Oreja de Van Gogh” publicó una historia en su cuenta de Instagram donde sale acompañada por su hermana.

Ver más Amaia Montero regresa a su cuenta de Instagram, publicando la siguiente imagen con su hermana Idoia 💕 pic.twitter.com/6xMjHDm5vM — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) August 20, 2023

La fotografía junto a su hermana Idoia, que fue colgada en sus historias de Instagram, parece ser un paseo casual por la ciudad y la acompañó con la palabra SISTERS (hermanas) en texto rosa.

La historia venía acompañada con la canción “Mi persona favorita” interpretada por Alejandro Sanz y Camila Cabello y donde ambas hermanas aparecen agarradas de la cintura, con looks veraniegos y gafas de sol, y muy sonrientes.

Imagen de Amaia Montero emociona a fans

En octubre del año pasado Amaia Montero publicó una imagen que preocupó a sus fans donde sale desmejorada, con el cabello corto como nunca antes y despeinada y la acompañó con el siguiente mensaje: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

La imagen y el mensaje prendieron las alarmas entre sus fans, pero después se dio a conocer que la cantante estuvo internada por problemas derivados por los preparativos de su nuevo álbum.

Meses después la intérprete publicó una imagen en su Instagram donde ya mostraba un mejor semblante, lo que alegró a sus fans.

Lo último que se conoció de Amaia Montero es que había estado hospitalizada tras realizarse una cirugía de la mano, pero por no cuidarse bien de la intervención estuvo internada por varias días.