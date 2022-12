Revelan los motivos por los que Amaia Montero estuvo internada en un clínica durante un mes

El estado de salud de Amaia Montero preocupó a sus fans. Foto: AFP

Después de semanas de hermetismo sobre la salud de Amaia Montero, exvocalista del grupo español la Oreja de Van Gogh, y los motivos por los que ingresó a una clínica fueron revelados. De acuerdo con la revista ¡Hola!, la española presentó un fuerte cuadro de estrés y ansiedad.

La publicación señala que Amaia Montero sufrió problemas de salud debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a inicios del próximo año.

Debido al cuadro de estrés y ansiedad que presentó la cantante, los médicos le recomendaron tranquilidad absoluta, reposo, silencio y desconexión, como se informa.

Amaia Montero preocupó a sus fans tras publicar imagen y mensaje

Fue a finales de octubre cuando Amaia Montero publicó un foto, en blanco y negro, en su cuenta de Instagram, la cual ya fue borrada, que prendió las alarmas entre los fans de la cantante, donde se le ve triste y con una imagen que cuestionó su estado de salud físico y mental.

Ver más amaia montero viendo como maria escarmiento va a cenar caliente durante 2 años gracias a ella pic.twitter.com/rVMS9pJpBA — rude (@Rudeegyal_) November 29, 2022

La imagen venía acompañada con el mensaje: “si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida? Esto generó una gran cantidad de comentarios, entre los cuales, había una pregunta de cómo se encontraba, a lo que la cantante respondió con un “destruida”.

Los días posteriores a esa publicación se vieron envueltos en el hermetismo sobre la condición de la cantante, hasta se desconocía de su paradero. Sólo su hermana Idoia, salió a decir que la interprete no estaba pasando por “su mejor momento” y después después dijo que ya estaba “bien”, tal como lo publicó el medio El Español.

Semanas después se informó que Montero estaba internada en una clínica española donde recibió tratamiento, y permaneció un mes, tal como lo demostraron una fotos que fueron publicadas cuando salía del establecimiento a finales del mes pasado.

Ver más Así fue captada la cantante Amaia Montero abandonando la clínica en la que ha estado ingresada durante el último mes. pic.twitter.com/wkz7k6vB23 — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) November 25, 2022

Por el momento, Amaia Montero no se ha pronunciado sobre su estado de salud o los días que permaneció internada en la clínica.