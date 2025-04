Una amiga de la cantante Amaia Montero dio a entender que volvería a “La Oreja de Van Gogh“, banda responsable de temas como “Rosas“. Sin embargo, después aclaró lo que quiso decir con respecto al futuro de la agrupación española.

En Unotv.com te decimos si realmente se aproxima un regreso de la alineación original de “La Oreja de Van Gogh“.

Cayetana Guillén Cuervo, amiga de la cantante, acudió a los Premios Talía de las Artes Escénicas, cuando fue abordada por un grupo de periodistas que le preguntaron:

“Sabemos que eres muy amiga de Amaia Montero y ha vuelto a ‘La Oreja de Van Gogh‘, entonces queríamos saber un poco que qué pensaste cuando salió esa noticia”. Guillén respondió:

“Yo lo sé desde hace mucho. Sí, lo sé desde hace mucho, pero lo prometí, pero es que no se lo dije, no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie”.

Cayetana Guillén