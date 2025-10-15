Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh tras 17 años lejos de la agrupación

GENERANDO AUDIO...

Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh. Foto: Getty Images

Después de varios años de rumores, la banda española La Oreja de Van Gogh confirmó oficialmente el regreso de Amaia Montero como vocalista, marcando una nueva etapa en su historia.

La noticia fue acompañada por la baja temporal de Pablo Benegas, guitarrista y miembro fundador, quien se alejará de los escenarios por motivos personales.

Según informaron en un comunicado a través de redes sociales, Amaia Montero regresa al grupo tras 17 años de ausencia, en un anuncio que sorprendió a los seguidores del grupo de pop español.

La cantante, que dejó la banda en 2007 para iniciar su carrera en solitario, vuelve a reunirse con sus antiguos compañeros Xabi San Martín, Álvaro Fuentes y Haritz Garde.

Pero de acuerdo con El País, Benegas, aunque no participará en los próximos proyectos, “no abandona definitivamente el grupo”, sino que ha decidido apartarse por un tiempo para dedicarse a su familia y emprender nuevos retos profesionales.

“No dejo el grupo, pero no les voy a acompañar en esta etapa”, declaró Benegas al medio, dejando claro que su salida es temporal y consensuada con sus compañeros.

El comunicado oficial difundido por la banda en redes sociales confirma la reconciliación artística con Amaia Montero. El mensaje, firmado por Amaia, Xabi, Álvaro y Haritz, expresa con emoción este regreso.

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”.

En ese mismo texto, el grupo también se refirió al descanso de Benegas, señalando:

“Nuestro querido Pablo sigue formando parte del grupo, aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales“.

Esta noticia llega justo un año después de la salida de Leire Martínez, quien fue la vocalista de la banda durante más de una década. Martínez tomó el relevo de Amaia en 2008 y participó en álbumes como “Cometas por el cielo” y “Un susurro en la tormenta”, consolidando la continuidad del grupo tras la primera gran separación.

Con el regreso de Amaia Montero, La Oreja de Van Gogh se prepara para una nueva etapa creativa, que incluirá el lanzamiento de un nuevo sencillo y una gira en 2026.

La reunión marca un momento simbólico para los fanáticos, quienes habían manifestado durante años su deseo de ver juntos otra vez a los integrantes originales del grupo.

El anuncio fue recibido con entusiasmo en redes sociales, donde los seguidores celebraron la reconciliación musical con mensajes de apoyo y nostalgia.

Muchos destacaron el valor emocional de ver de nuevo a Amaia liderando la banda con la que alcanzó el éxito en los años 2000 con temas como “Rosas”, “Puedes contar conmigo” y “La playa”.