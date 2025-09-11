Amanda Miguel regresa a casa tras incendios en California y anuncia nuevo disco

GENERANDO AUDIO...

Amanda Miguel anuncia nuevo disco. Foto: David Rubí

Amanda Miguel confirmó que, tras perder su hogar por los incendios forestales en Altadena, California, finalmente ha regresado a su casa después de ocho meses de estar desplazada. La cantante argentina compartió su experiencia durante la presentación de una nueva campaña de concientización llamada “Alerta de Estafa”, donde también habló de su próximo disco y de cómo las nuevas generaciones han revivido sus clásicos.

“Nosotras fuimos víctimas del incendio de Altadena, en California, y yo acabo de regresar a mi casa finalmente después de ocho meses y después de cargar como 9 maletas de ropa y de gira, pero la vida es maravillosa y te premia, te llena de bendiciones”, compartió emocionada la cantante.

¿Qué pasó con Amanda Miguel durante los incendios de Altadena?

A inicios de este año, los incendios forestales en Altadena causaron severos daños a viviendas y desplazaron a decenas de personas. Amanda Miguel fue una de las afectadas y, desde entonces, vivió fuera de su hogar mientras continuaba con compromisos laborales en distintos países.

Durante este periodo, Amanda recorrió el mundo “con maletas en mano”, sin una casa fija. Pese a esto, mantuvo una actitud positiva y continuó con su trabajo musical.

¿Amanda Miguel canta para “migajeras”?

¿Su música es para migajeras? Foto: David Rubí

Con el auge de las redes sociales y el uso de términos como “migajas de amor”, muchos han vinculado las canciones de Amanda Miguel con este concepto. Sin embargo, ella fue clara al responder si se considera una cantante “para migajeras”.

“No, a ver, la música de Amanda Miguel es una música súper íntegra, real y verdadera. Yo no he creado ninguna canción para ver si gusta o si pega. Mis canciones, la mayoría, están escritas con Diego”, explicó, haciendo referencia a su fallecido esposo, el también cantante Diego Verdaguer.

Amanda insistió en que su música tiene un fondo emocional genuino y que no fue creada con fines comerciales, sino como una expresión artística profunda.

Su música revive gracias a nuevas generaciones

La serie musical “Mentiras…”, recientemente adaptada con voces actuales como la de Belinda, dio nueva vida a los clásicos de Amanda Miguel. Ella se mostró agradecida por este fenómeno y por el cariño de las nuevas generaciones:

“Mi vida floreció, mi vida como que agarró un rumbo de gran éxito y por eso estoy muy agradecida con las nuevas generaciones. Ellas son la conexión, ellas son las nuevas estrellas”, afirmó.

Aunque no participará en “Mentiras, el musical All-Stars” debido a compromisos laborales, Amanda adelantó que está por lanzar nueva música.

Nuevo disco en camino con artista invitada

La intérprete de “Él me mintió” anunció que tiene temas inéditos guardados y está por lanzar un nuevo disco de folclor latinoamericano, donde colaborará con una artista sorpresa.

“Es un disco de folclor latinoamericano preciosísimo. Tengo una gran artista invitada que compartiré en su momento”, reveló sin dar más detalles.

Amanda recuerda a Diego Verdaguer

Durante el evento, la cantante también habló sobre lo mucho que extraña a su esposo, Diego Verdaguer, quien falleció en 2022. Aunque la pérdida sigue presente, se dijo agradecida con la vida por todo lo que ha recibido en los últimos meses.