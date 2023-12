Amat Escalante y la dura perdida que sufrió el director

Amat Escalante vivió uno de los años más difíciles de su vida este 2023, a pesar de que su película “Perdidos en la noche” tuvo gran aceptación en los festivales más importantes del cine en el mundo, el director mexicano enfrentó la sorpresiva muerte de su mamá, justo después de recibir una ovación de siete minutos en el Festival Internacional de Cine de Cannes.

“Mi madre falleció justo después de Cannes, no sé si solo pudo ver un corte de la película, pero estuvo muy al tanto de todo. Su muerte no la esperábamos, ya estaba mal, pero pues eso hace que no sea el año más feliz de mi vida”.

Amat Escalante