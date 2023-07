Amber Heard rompe el silencio sobre su juicio contra Johnny Depp y regresa a sus redes sociales

Amber Heard está promocionando su última película en Italia. Foto: GettyImage

Amber Heard reapareció en el Festival de cine de Taormina en Italia, en dónde la actriz está promocionando su más reciente película “In The Fire“.

La actriz habló de lo difícil que ha sido para ella lidiar con las críticas en su contra tras las revelaciones que salieron a la luz en el juicio que tuvo con su ex Johnny Depp el año pasado:

“Es algo que he tenido que aprender, que no controlo las historias que otros crean a mi alrededor. Eso es algo que probablemente apreciaré como una bendición más adelante”. Amber Heard

Amber Heard tuvo un 2022 complicado debido a su juicio mediático con su expareja Johnny Depp, donde ambos fueron encontrados culpables por difamación.

También dijo que “ahora mismo, sólo quiero que no me tiren tantas piedras. Así que saquemos el elefante de la habitación y déjenme decirlo. Soy actriz. Estoy aquí para apoyar una película. Y eso no es algo por lo que se me pueda demandar”.

Además habló de sus logros en la actuación, ya que aseguró que tiene “décadas en la industria”, que le permiten “ganarse el respeto por ser algo propio. Eso es suficientemente importante. Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera en absoluto. Y ciertamente no va a detener mi carrera. Así que hablemos de esta película”.

Pese a que los fans de su expareja querían que la actriz no estuviera en la segunda parte de Aquaman, dijo sentirse “muy honrada de ser parte de este proyecto”.

Amber Heard regresa a su cuenta de Instagram

La actriz también regresó a sus redes sociales e hizo dos publicaciones en su cuenta de Instagram, tras casi 200 días de silencio para hablar de la promoción de la cinta y de su participación en un festival de cine en Italia.

“Qué recepción… Gracias a todos mis fans y seguidores. Estoy tan conmovida”, escribió en un breve texto en Instagram, donde se observa a una multitud acercándose al auto donde viajaba para acudir al Festival de cine de Taormina.

Es la primera imagen que comparte en Instagram desde diciembre del 2022, cuando anunció que no publicaría por el momento y su silencio se extendió durante varios meses. En una segunda imagen, Heard aparece sonriente en una conferencia de prensa, donde también habló de la cinta y del futuro de su carrera.