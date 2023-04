“Me parte el alma”: Amiga de Julián Figueroa habría recibido mensaje del cantante horas antes de su muerte

El pasado domingo 9 de abril, la triste y repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo. Sin embargo, a sólo unos días de su fallecimiento, siguen surgiendo detalles en torno a la muerte del también cantante, quien tenía un hijo de 5 años junto a la modelo, Imelda Garza-Tuñón.

A través de su cuenta de Instagram, Mariela Navarro, reveló que, horas previas a su muerte, Julián Figueroa le habría mandado un mensaje debido a que el cantante, quien se une a la sensible lista de hijos fallecidos de Joan Sebastian, sólo quería platicar con ella.

“Me parte el alma saber que no estuve para ti en los últimos momentos de tu vida”, escribió la joven en sus historias de Instagram.

La joven, quien era amiga de Julián Figueroa, detalló que el también actor, cuyo último proyecto en televisión fue la telenovela “Mi Camino es Amarte”, le mandó un mensaje a las 4 de la mañana del domingo 9 de abril.

“Ahora comprendo la insistencia que tenías de hablar, eran las 4:00 am y un simple mensaje pudo haber cambiado mucho. Mi vida está en shock y no puedo asimilar la noticia, sólo me queda pedirte perdón por no haber respondido ese último mensaje”.

Mariela Narro, amiga de Julián Figueroa