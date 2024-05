“Amigos Imaginarios” película para divertir, pero también para reflexionar

Angélica Vale y Yordi Rosado con amigos desde hace décadas. Foto: CLB

“Amigos Imaginarios” es una película escrita, dirigida y actuada por John Krasinski, que mezcla un mundo animado con uno real, para recordarle a todos lo importante que es mantener vivo al niño que habita dentro de cada ser humano, sin importar la edad.

Tras una premier que se realizó en la CDMX, la cinta llegará a cines el 15 de mayo, para la versión de Latinoamérica se contó con las voces de Yordi Rosado y Angélica Vale.

“Amigos Imaginarios”, una película para reflexionar

Tanto Yordi Rosado como Angélica Vale coincidieron, que “Amigos Imaginarios”, además de ser una cinta divertida, tiene un fuerte mensaje para los adultos y la relación que tienen con sus hijos.

“Sales de la película pensando cómo le hago para nunca perder este niño imaginario, cómo le hago para estar más con mis hijos. Creo que es una historia que sí puede llegar a cambiar tu forma de pensar o de hacer las cosas en la vida”, dijo Angélica Vale en exclusiva para Unotv.com.

Por su parte Yordi piensa, que cuando la gente salga de ver la película comenzará una reflexión sobre cómo pasar más tiempo con los hijos, cómo dedicarles más tiempo de calidad, mejorar la comunicación y un mayor intento por entenderlos y respetarlos.

Hijos de Angélica Vale y de Yordi Rosado los han mantenido cerca de sus niños interiores

Tener hijos les ha cambiado la vida por completo a Angélica Vale (mamá de Angélica Masiel y Daniel) y Yordi Rosado (Elías, Regina y Santiago) y según palabras de Angélica Vale, le han dado licencia para seguir jugando.

“Creo que cuando tienes hijos te cambia la vida radicalmente y sí, por supuesto que sí te das más licencia para jugar y para intentar entender que los problemas de los niños son importantes: “hay que estar cerca de los hijos, escucharlos, aconsejarlos y conectar”, declaró Angélica Vale.

Yordi siempre quiso ser papá por lo que considera que siempre ha jugado mucho con ellos y ha estado involucrado en su desarrollo

“Les canto, hecho relajo con ellos, les hago muchas bromas, pero lo lindo de la película es que me hizo pensar que hay cosas con las que conectar porque a veces es muy lindo bromear con ellos, pero ¿los escuchas?”. Yordi Rosado

Rosado también compartió, que mucha gente, tras ver la película ha tratado de recordar si tenían o no un amigo imaginario: “creo que cuando no lo puedes recordar es porque eres tú mismo tu amigo imaginario y era esa conciencia, ese niño interior, esa vocecita (…), no perdernos en quién somos”.

Sinopsis “Amigos Imaginarios”

Del guionista y director John Krasinski, “Amigos imaginarios” trata sobre una niña que descubre que puede ver a los amigos imaginarios de todo el mundo y lo que hace con ese superpoder mientras se embarca en una aventura mágica para reconectar a los amigos imaginarios olvidados con sus hijos.

El filme “Amigos Imaginarios” está protagonizada por Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw y las voces de Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. y Steve Carell, entre muchos otros, como los personajes maravillosamente únicos que reflejan el increíble poder de la imaginación de un niño.