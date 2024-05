“Amigos Imaginarios” tiene premier en la CDMX; Jordi Rosado y Angélica Vale asistieron

Angélica Vale y Jordi Rosaldo estuvieron en premier de “Amigos Imaginarios”

El 15 de mayo llegará a los cines de México la película “Amigos Imaginarios”; Angélica Vale y Jordi Rosaldo forman parte del doblaje para Latinoamérica y asistieron a la premier de la cinta, que se llevó a cabo en el Centro Comercial Persiur, ubicado al sur e la CDMX.

Angélica Vale da vida a Blossom, un personaje, que según reveló a Unotv.com, la hizo conmoverse hasta las lágrimas pues le recordó la estrecha relación, que siempre sostuvo con su abuela, Angélica Ortíz.

“Tiene un mensaje hermoso esta película y para mí hacer doblaje me da mucha ilusión (…), no quiero spolilear mucho, pero mi personaje tiene una relación muy estrecha con una abuelita y me pegó muchísimo, yo tuve una relación hermosa con mi abuela y me llegó”, dijo Angélica Vale.

Por su parte, Jordi Rosaldo, declaró que a lo largo de su carrera ha realizado siete doblajes, pero que “Amigos Imaginarios” es una cinta que siempre estará en su corazón.

“Nunca había visto una película así, creo que les va a llamar mucho la atención a todos, es muy linda y diferente, a los niños les va a dar emoción toda la diversión y aventura, pero toda la parte emocional, del autoestima y la seguridad yo no lo había visto”, declaró Jordi

Jordi Rosaldo y Angélica Vale fueron víctimas de la Inteligencia Artificial

Tanto Jordi Rosaldo como Angélica Vale confesaron durante la premier de “Amigos Imaginarios”, que han sido víctimas de la Inteligencia Artificial, la voz de actriz fue usada para anunciar productos para bajar de peso y en el caso del conductor, la usaron para crear dos spots.

“Es importante que las reglas que se lograron en Estados Unidos se empiecen también aplicar acá, para que no nos roben nada, aunque ya hay 800 comerciales, que disque es mi voz y que son de productos para adelgazar y no es cierto, no hagan caso”. Angélica Vale.

Rosaldo declaró, que aunque no está muy empapado con el tema, ha tenido dos malas experiencias, al ser creada su voz con Inteligencia Artificial, para que la gente invierta su dinero.

“Ya me pasó, usaron mi voz para invitar a la gente a invertir su dinero, pero rápido les dije en mis redes que no era yo, creo que ahora las redes van a tomar todavía más fuerza”, agregó Jordi.

¿De qué trata “Amigos Imaginarios”?

“Amigos Imaginarios” es una película de comedia de fantasía, creada por John Krasinsk (“Un lugar en silencio”), que llegará a cines en México el 15 de mayo. Para el público hispano, cuenta con las voces de Angélica Vale (Blossom) y Yordi Rosado (Blue). Este es el nuevo tráiler de la cinta.

Se trata de una película, que John Krasinsk creó para que sus dos hijas, Violet (8) y Hazel (10), la puedan ver.

Este es el tercer largometraje como John Krasinski, tras Un lugar en silencio (2018) y Un lugar en silencio: Parte 2 (2020). Además de dirigir, el realizador bostoniano actúa, escribió el guion y produjo esta historia familiar a través de su compañía Sunday Night, junto con su protagonista Ryan Reynolds y su empresa Maximum Effort.

Para diseñar a los amigos imaginarios, Krasinski se adentró en el mundo de la psicología infantil. Pasó mucho tiempo leyendo sobre investigaciones académicas acerca del tema e incorporó sus datos favoritos en la película.

Doblaje para el público latino de “Amigos imaginarios?

Para el doblaje en Latinoamérica de “Amigos imaginarios”, se lanzó una campaña para buscar la voz en español de uno de los amigos imaginarios de la cinta, la cual consistía en buscar al actor por medio de redes sociales donde debían hacer un dúo doblando las líneas de un vídeo de la película.

Aún no se ha dado información sobre quien será el elegido, pero esta fue una gran oportunidad para todos los actores que están empezando o no son tan conocidos, en tener una participación en un filme que promete ser un éxito.

Los actores confirmados hasta el momento son Pepe Toño Macías, Mireya Mendoza, Pamela Mendoza, Angélica Vale y Yordi Rosado como “Blue”, el amigo imaginario que interpreta Steve Carrell.

¿Quiénes hacen las voces en inglés?

Ryan Reynolds será uno de los protagonistas de este filme que se estrenará el próximo 17 de mayo en todos los cines de México.

El resto del elenco también está repleto de grandes estrellas como: Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Maya Rudolph, Vince Vaughn, Sam Rockwell y Christopher Meloni, aunque estos únicamente prestaran sus voces para los personajes ficticios.