¡Amor a primera vista! La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores futbolistas de la historia y en los últimos siete años de su vida profesional, donde estuvo en el Real Madrid, la Juventus, el Manchester United y ahora en el Al-Nassr, a su lado ha estado la modelo española y madre de dos de sus seis hijos: Georgina Rodríguez.

La historia de amor que une al portugués y a la española surgió hace más de 6 años en un tienda de una marca de ropa en Madrid y de ahí en adelante se han vuelto inseparables. Te contamos todo sobre su relación, desde que se conocieron hasta los hijos que tienen.

Así se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez conoció a Cristiano Ronaldo en 2016 cuando trabajaba en la tienda de Gucci en Madrid, España, y tal como lo relata en su reality de Netflix “Soy Georgina”, el encuentro, y que fue amor a primera vista, ocurrió así:

“Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi 2 metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rió”, recuerda la modelo sobre su hijastro Cristiano Ronaldo Jr. “Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”, contó en su reality y el futbolista añadió: “fue un momento de un clic y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad”.

Después de su encuentro en la tienda, se volvieron a encontrar en un evento de la marca italiana, donde pudieron hablar más e intercambiar contactos. Cristiano la invitó a salir tiempo después a un restaurante para poder conocerte más. El jugador se empeñaba en conquistarla y pasaba por ella cuando salía del trabajo en su Bugatti.

“Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en un Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en un Bugatti”, recordó la nacida en Argentina, pero que al año se fue a vivir a España. “Era el coche que tenía no podía ir con otro”, aseguró el portugués. Y a mediados de 2017 hicieron pública su relación a través de las redes sociales.

Tienen a su primera hija y llegan los mellizos

Cuando se conocieron, el futbolista ya era padre de un niño de 7 años, Cristiano Jr., y tiempo después, el 12 de noviembre de 2017, nació su primera hija juntos: Alana.

Pero en junio de ese mismo año, llegaron los gemelos Eva y Mateo del futbolista, quienes nacieron a través de un vientre de alquiler.

En octubre de 2021 anunciaron que estaban esperando gemelos, pero después de varios meses la pareja informó que habían perdido a uno de los bebés y en abril de 2022 presentaron a su hija Esmeralda: “nos sentimos agradecidos por todas sus palabras de apoyo”, señaló Cristiano en su Instagram.

Acallan rumores de separación

En últimas fechas ha salido el rumor de que la pareja está pasando por una crisis debido a una supuesta infidelidad del jugador, pero la española ha respaldado al futbolista y rechazó las versiones que circulan.