Asíf fue la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot. Foto: GettyImages

En el corazón de San Miguel de Allende, Guanajuato, un destino emblemático y lleno de encanto, la actriz Sofía Castro y el empresario Pablo Bernot celebraron su boda con una ceremonia religiosa que marcó un hito en su historia de amor.

Rodeados de amigos y familiares, la pareja, que llevaba cinco años de noviazgo, reafirmó su compromiso de compartir una vida juntos, tras haberse casado por lo civil en septiembre.

Entre carruseles, arreglos florales y magia se llevó a cabo la celebración

Tanto medios locales como los novios compartieron con entusiasmo los momentos más especiales de su boda. La actriz, hija de Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro, lució un impactante vestido de encaje y manga larga diseñado a medida por Oscar de la Renta bajo la dirección de Fernando García. El costo del vestido, de acuerdo con medios locales, fue de 600 mil pesos.

A la ceremonia religiosa llegó Bernot, del brazo de su madre, Rebeca Krause, mientras que Sofía hizo su entrada triunfal acompañada por su padre, quien no pudo ocultar la emoción mientras caminaban juntos por una alfombra roja al compás de “Can’t Help Falling in Love”.

Los 500 invitados de la boda, entre los que destacaron Regina Blandón y Daniel Cohen, degustaron un delicioso y fino menú que incluyó una ensalada de palmitos al grill con pesto y jitomate deshidratado como entrada, seguida de una papa Idaho gratinada con caviar y crème fraîche.

Entre los platos principales se ofreció en la boda de Sofía Castro, destaca el short rib braseado con reducción de vino tinto y balsámico, servido sobre risotto de orzo, o róbalo al grill acompañado de arroz pegajoso con salsa de guajillo. Para cerrar con broche de oro, los acompañantes disfrutaron de un pastel sin harina de chocolate belga, crujiente de plátano y chocolate blanco.

La decoración creó un ambiente mágico con carruajes, arreglos florales y cristalería de lujo. Durante el evento, Pablo y su madre bailaron al ritmo del clásico “I Say a Little Prayer” de Aretha Franklin, mientras que Sofía Castro y su padre transformaron el vals de la boda en un momento muy íntimo con las canciones “Can’t Take My Eyes Off You” y “Hoy tengo que decirte papá”. Finalmente, los novios abrieron la pista con “Cariño mío”, entre aplausos y una lluvia de confeti.

