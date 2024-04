“Amor y matemáticas”: comedia mexicana que cuestiona el éxito y la rutina en una joven pareja

“Amor y Matemáticas” es una comedia mexicana. Foto: Neverlanding Pictures

“Amor y Matemáticas” es la nueva película de Claudia Sainte-Luce, se trata de una comedia romántica ácida y sarcástica, situada en la ciudad de Monterrey, protagonizada por Diana Bovio, Roberto Quijano y Daniela Salinas.

Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto y su presentación nacional en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara 2023, la cinta está disponible en salas de cines de México.

¿De qué trata “Amor y Matemáticas”?

La película mexicana “Amor y Matemáticas” plantea los cuestionamientos de unos jóvenes sobre sus vidas adultas, sus sueños y anhelos sobre el futuro; así como los roles sociales que cada uno cumple en la sociedad conservadora de una ciudad moderna.

La protagonista de la película, Diana Bovio, habló con Unotv.com sobre lo que significó para ella filmar esta cinta, que se centra precisamente donde ella nació, en la ciudad de Monterrey.

“Conozco bien a la sociedad regia y justo estos personajes que son tan reales, tan cercanos a la vida, creo que todos nos podemos identificar con Mónica y Billy”,

Bovio aseguró que para ella, hacer “Amor y Matemáticas” fue como hacer un viaje hacia la vida que ella pudo haber tenido si no hubiera tomado la decisión de mudarse a la CDMX para hacer realidad su sueño de ser actriz.

“Me confrontó mucho con las decisiones que he tomado en la vida y de pronto decir, sigo el sueño de ser actriz, pero aún no soy mamá, no me he casado y pues sí, eso me controntó por todos lados, pero también me hizo amar más las decisiones que he tomado y agradecer el camino que he recorrido”, dijo Diana.

Diana Bovio es una actriz de 35 años, que ha participado en otras cintas como: “El Niñero”, “Cindy la regia” y “Lecciones para canallas”.

Sinopsis oficial

Tras haber conocido los escenarios y el reconocimiento, Billy, ex cantante juvenil, está estancado en su vida, no tiene otra ocupación más que cuidar de su hijo y al perro de su mujer. Sin embargo, un encuentro con una ex fan lo confrontará con las decisiones que, hasta ahora, ha tomado con su vida.

“Yo diría que es una historia muy nostálgica, el reencuentro de hombre con su pasión de toda la vida, que era la música, el detonador es una nueva vecina, que conecta con él, pues resulta que era su fan número uno cuando él era muy famoso, entonces también es una cinta sobre confrontación con la vida”, declaró Diana.