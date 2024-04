“Se los pido, ya estuvo”: Ana Bárbara defiende a su pareja de señalamientos de su madre por violencia

Ana Bárbara defiende a su pareja. Foto: Cuartoscuro

Ana Bárbara rompió el silencio luego de los señalamientos que hiciera su madre contra su pareja, Ángel Muñoz. La cantante defendió a su pareja, quien es señalada de maltratar a sus hijos, y destacó que no puede hacerse responsable de lo que digan las personas a su alrededor.

“No voy a responder si sí mandó, si no mandó. No soy yo quien lo mandó. Pregúntame por cosas que yo haga; yo no puedo responder por nadie, ni por mi madre, ni por un hijo. Por un hijo, si es menor de edad, ya me vieron dando la cara y lo seguiré haciendo”

En un breve encuentro con varias cámaras, entre ellas, las de “De primera mano”, la intérprete de “Bandido” defendió a su pareja y descartó que se trate de una persona violenta, como su madre y otras personas lo aseguran.

“Si yo, ya que, en 30 años de carrera, que me conocen cada rata de dos patas o cualquier situación de falta de respeto más allá de la imperfección humana, yo me voy. Yo se los digo, yo no podría estar con una persona que no valga la pena, que no sea un ser que vibre en una frecuencia hermosa con el universo”

En medio de la polémica y los fuertes señalamientos, Ana Bárbara confesó que hay temas que le generan dolor y pidió que detengan los ataques.

“Yo les dije el otro día que hay cosas que duelen, pero también mi fuerza de voluntad, y mi amor, y mi entereza está en salir adelante, dar la cara, hacer conciertos con todo el corazón como me ven. Ya déjenme tantito en paz, ya bájenle, ¿no?… Aguántenme que hay momentos que son míos. Hasta esos son míos…. Ya, por favor, se los pido, ya estuvo”

Fue en una carta donde la madre de Ana Bárbara afirmó que los señalamientos contra Ángel Muñoz eran verdad, pues ella fue víctima de uno de ellos, cuando violentamente la sacaron de casa de la intérprete.

“Los maltratos a mis nietos que a mí me constan… Hay muchas evidencias que respaldan los maltratos. Inclusive fui expulsada violentamente de la casa de mi hija por defender a mis nietos. Desde entonces ha habido un distanciamiento muy doloroso entre mi hija y yo”