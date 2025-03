Ana Bárbara niega haber ordenado golpiza contra su padre: “Eso no cabe en mi corazón”, afirma

GENERANDO AUDIO...

Ana Bárbara, cantante. Foto: Cuartoscuro

Ana Bárbara negó que hubiera ordenado una golpiza en contra de su padre, luego de una serie de rumores que apuntaban a que la famosa habría dado la orden de agredir a Antero Ugalde, presuntamente, por dar declaraciones en medio del distanciamiento con la famosa.

En un encuentro con programas como “El gordo y la flaca”, la intérprete de “Lo busqué” negó la veracidad de los señalamientos.

“Te digo, cancelado y categóricamente, porque obviamente supe. Eso lo niego y eso no existe y qué bueno que dices que me conoces porque eso no cabe en mi corazón”, afirmó Ana Bárbara.

Además, la famosa dejó entrever que estaría tomando terapia para poder hacer frente a las situaciones que se le presentan en la vida, como la complicada relación que enfrenta ahora con su familia.

“Lo que les puedo decir es que mi corazón está lleno de mucho amor. Más allá de las cosas que tengo que sanar en mi vida, que son muchas, ya en alguna ocasión les he dicho que soy muy amiga de las terapias y ésas me han ayudado a asimilar muchas cosas que no puedo cambiar. Pero yo estoy llena de amor”.

La intérprete de “Bandido” destacó que, por el momento, sólo tiene agradecimiento por las cosas buenas que pasa.

“Me han dolido tantas cosas en mi vida que, ahorita, sólo tengo palabras para agradecer las cosas lindas que tengo”.

¿Por qué dicen que Ana Bárbara mandó golpear a su papá?

Hace unos días, Antero Ugalde acusó a su hija Ana Bárbara de haberlo mandado a golpear, supuestamente, molesta por acceder a dar declaraciones, según reportes.

“Ella me echó encima a todos. Me mandó a golpear porque me metí a los medios. Yo siempre recibía a todos aquí”, habría acusado el papá de Ana Bárbara.

Incluso, Ugalde aseguró que su hijo, hermano de Ana Bárbara, también terminó en malos términos con la cantante pese a ser familia y los años que trabajaron juntos.

¿Quién es Antero Ugalde, el padre de Ana Bárbara?

Antero Ugalde es el padre de Ana Bárbara; el señor ganó notoriedad por la fama de la cantante y por los constantes conflictos que protagonizaba con la famosa.

Además de Ana Bárbara, tiene otra hija que también destaca en el mundo del entretenimiento, se trata de Esmeralda Ugalde, quien, en una entrevista, recordó que, al igual que su hermana, ella también vivió un distanciamiento con su papá tras decidir iniciar una carrera frente a los reflectores.