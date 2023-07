La relación que unía a Ana Bárbara con Talina Fernández, le dedica un último mensaje

Ana Bárbara y Talina Fernández tenían una estrecha relación. Foto: Cuartoscuro

La muerte de Talina Fernández conmocionó a familiares y amigos de la llamada “Dama del buen decir”, entre ellos Ana Bárbara, con quien, luego de una fuerte polémica, mantenía una estrecha relación y cariño que las famosas solían expresarse de manera pública. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Bandido” dedicó un último mensaje a la presentadora de televisión.

“Me duele mucho”: Ana Bárbara dedica mensaje a Talina Fernández

Con un video, Ana Bárbara dedicó un sentido menaje a Talina Fernández, quien dijo sería “otro ángel en el cielo”. La cantante dijo sentir paz, pues, la conductora que estuvo al momento de la muerte de Luis Donaldo Colosio, se encontraba junto a Mariana Levy, su hija.

“Una noticia muy triste para mí, porque saben lo que representa en mi vida, ese ser que ahora está en el más allá con el pedazo de su alma y eso ya nos da paz a todos, amamos y queremos a nuestra querida Talina Fernández. Recibimos puras cosas hermosas de ella, siempre amor, respeto, cariño, apoyo cuando uno lo necesitó. Con el corazón en la mano les digo que me duele mucho, lo siento y ya tenemos otro ángel en el cielo”

Como parte del video, Ana Bárbara, quien se espera contraiga matrimonio próximamente, mostró algunas fotografías junto a la “Dama del buen decir” a quien, recordó, conoció cuando tenía 11 años.

“Tanto ha sido lo vivido, que hoy que te me vas me queda en mi corazón un vacío, y no me queda más que llenarlo de la esperanza, al saberte al lado de tu amor más querido. Sabes, mi amada Talina, tu paso por este mundo lo bendigo, te extrañaré sí, pero imagino tu alegría, y serán mis aliados, mis grandes momentos contigo. Te amo hasta al infinito y más allá”, escribió Ana Bárbara

La relación que unía a Talina con Ana Bárbara

Los caminos de Ana Bárbara y Talina Fernández se cruzaron cuando la cantante contrajo matrimonio con José María Fernández, mejor conocido como “Pirru”, meses después de la sorpresiva muerte de Mariana Levy, hija de la “Dama del buen decir”.

La relación de “Pirru” con Ana Bárbara causó gran polémica por el poco tiempo que pasó entre el inicio de su noviazgo y la muerte de Mariana Levy; sin embargo, Talina Fernández reconoció lo buena que había sido la intérprete con los sus nietos María, Paula y José Emilio, herederos de la actriz y conductora.