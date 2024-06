Ana Claudia Talancón revela que sufrió abusos en su carrera y señala a director

Ana Claudia Talancón rompe el silencio y denuncia abusos. Foto: Cuartoscuro

Ana Claudia Talancón compartió detalles íntimos de su vida personal y profesional en una reciente entrevista con Yordi Rosado. La actriz mexicana habló abiertamente sobre los abusos que sufrió y las dificultades que continúa enfrentando a lo largo de su carrera.

Ana Claudia Talancón destapa abusos en la industria del entretenimiento

Durante la entrevista, Ana Claudia Talancón destacó que tuvo que lidiar con diversas formas de abuso y que sigue trabajando en terapia para superar estas experiencias traumáticas. Talancón confesó que el mundo del espectáculo tiene un lado oscuro y que ella no ha sido la excepción.

“Hay otras cosas de las que todavía no puedo hablar, hay otras cosas que sigo trabajando en terapia. Todos sabemos que el medio del espectáculo tiene un lado oscuro y yo no soy la excepción. Tengo una historia que me ha afectado muchísimo en distintas ocasiones, y que viene desde un bagaje personal, también de desvaloración y de una autoestima baja”. Ana Claudia Talancón

La actriz también reveló que, debido a estas experiencias, desarrolló una personalidad ermitaña y le ha costado mucho trabajo confiar en otras personas.

“No tienen idea de cómo admiro a todas estas mujeres que se han abierto, han hablado y han dicho nombres. A mí todavía me cuesta mucho trabajo, todavía no estoy lista”. Ana Claudia Talancón

Confiesa el acoso que vivió con Gabriel Retes

Talancón nombró a uno de los directores que la acosó cuando era una adolescente y tenía apenas 15 años de edad. Durante la grabación de la película “El Cometa”, Gabriel Retes se le acercó para hacerle un comentario inapropiado.

“Puedo hablar de un Gabriel Retes en “El Cometa”, que llegaba, se acercaba y te decía: ‘A mí hace mucho que no se me para, pero anoche soñé contigo’. No sé por qué el hecho de que él ya no esté con nosotros, me hace sentir que ya no puedo hablar de esto. Me da mucho miedo la confrontación”. Ana Claudia Talancón

Admira la valentía de otras actrices

La actriz se arrepiente de no acusar a aquellos que la acosaron en su momento. Además, agregó que admira a las actrices que alzaron la voz, como Karla Souza, quien la inspiró para poder hablar y romper el silencio poco a poco.