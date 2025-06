La esperada expansión del universo John Wick llegará finalmente a los cines este 6 de junio con “Bailarina”, el primer spin-off cinematográfico de la exitosa franquicia de acción. La protagonista es Ana de Armas, quien interpreta a Rooney, una asesina letal con formación en danza clásica, guiada por un único motor: la venganza.

Lo que comenzó en 2014 como una modesta película de acción protagonizada por Keanu Reeves, se ha convertido en uno de los universos cinematográficos más sólidos del género.

Tras cuatro entregas principales y la miniserie “The Continental”, Lionsgate apostó ahora por una protagonista femenina en esta nueva entrega, dirigida por Len Wiseman (“La jungla 4.0”) y escrita por Shay Hatten, guionista de “John Wick 3” y 4.

En “Bailarina”, Ana de Armas da vida a Eve Rooney, una joven criada dentro de la Ruska Roma, la misma organización que vimos en “Parabellum” (2019). Su historia comienza marcada por el trauma: presenció el asesinato de su padre cuando era niña, y desde entonces ha canalizado ese dolor en su entrenamiento como asesina.

Aunque la cinta está impregnada de secuencias de acción coreografiadas, la actriz cubana destacó la dimensión emocional del personaje.

“Amo el guion, me encanta la historia, me encanta el personaje. Era gran fan de la franquicia de John Wick y de Keanu, por supuesto”, afirmó. “Más allá de toda la acción, vi cuánto corazón había en la película y simplemente me encantó la historia”.