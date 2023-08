Y no le preocupa: Ana Ferro recibe notificación para dejar el departamento de Ingrid Coronado

Ana Ferro confirmó que recibió una notificación para desalojar el departamento que Ingrid Coronado reclama como suyo, propiedad por la que la conductora comentó que emprendería acciones legales. A pesar del aviso, la viuda de Fernando del Solar señaló que la petición no tiene validez ante las autoridades.

El departamento de Cuernavaca ha sido una disputa entre las exparejas de Del Solar, Ana Ferro e Ingrid Coronado. La presentadora declaró recientemente que la maestra de yoga debería cumplir la última voluntad del conductor argumentando que el inmueble es parte de un fideicomiso que hicieron juntos para el patrimonio de sus hijos.

Ana Ferro vive en el departamento desde la muerte de Fernando del Solar, propiedad que Ingrid Coronado le ha reclamado ante cámaras de medios de comunicación. La viuda llegó a responder que sus abogados ya trabajan en un acuerdo y ahora habló en una entrevista con el programa “Ventaneando”de la notificación de desalojó que recibió.

“Fue una notificación de que tenía que desalojar ese departamento, si no se me multaba, y si no tenía yo una sanción penal”

Ana Ferro