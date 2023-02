“Dejaré los escenarios”: Ana Gabriel anuncia su retiro de la música

La cantante Ana Gabriel anunció que se retira de la música, luego de dar un concierto en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Tras agradecer a sus fanáticos por el apoyo que le dieron durante su presentación del 25 de febrero, les confesó: “Quiero decirles que pronto dejaré los escenarios”.

Ana Gabriel, de 67 años, expresó que el retiro no sería de forma inmediata y el motivo es porque ya está cansada de los escenarios y desea disfrutar más a su familia “de otra manera”.

que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana pic.twitter.com/IEOgUvuoJm

A través de sus redes sociales, Ana Gabriel se disculpó con el público que asistió al concierto en Los Ángeles, pero pidió se le respetara en el escenario donde luego de hablar, el público le exigió que se pusiera a cantar.

“A pesar de hoy en este primer concierto salí a dar todo como acostumbro, esta noche parte del público me puso en una situación difícil como ser humano y como cantante, me desequilibró como artista, en 48 años de carrera jamás me había pasado esto, y asumo mi responsabilidad pero no puedo aceptar faltas de respeto cuando lo único que traigo conmigo es mi voz, canto, amistad y mis bendiciones, así mismo pido disculpas al público que fue a pasársela bien y que saben que la Artista les va a cumplir y les va llenar el alma de amor, quiero decirles que ahora mismo no me siento bien como ser humano y mucho menos como Artista, pero si, me comprometo a que el show de mañana será COMPLETAMENTE LLENO DE AMOR Y MÚSICA, gracias por su comprensión los espero mañana”.

