Ana Gabriel termina en urgencias tras concierto; tiene influenza

Ana Gabriel da positivo a influenza. Foto: Cuartoscuro

Ana Gabriel terminó en urgencias luego de ofrecer un concierto en Chile. A través de un video, la cantante informó sobre su estado de salud e informó que dio positivo a influenza, por lo que la presentación prevista para el 15 de mayo tendrá que posponerse, anunció a sus fans, .

“Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir, después del concierto a urgencias y di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir, como debe de ser, a ustedes público querido… Di positivo a la influenza”.

Ver más Gracias Chile, lo que pasó anoche me quedó claro que el amor entre Ustedes y yo, dees único, aquí esta mi comunicado, para decirles que esto solo fue un tropezón porque LA FIESTA NADIE LA DETIENE, yo voy a estar bien, #lafiestacotinua #50aniversario #undeseo #anagabriel pic.twitter.com/izXZ9DxGUD — Ana Gabriel (@ANAGABRIELRL) May 15, 2024

En la grabación, la intérprete de “Quién como tú” o “Simplemente amigos” explicó que por su situación de salud deberá guardar reposo.

Además, ofreció una disculpa a su público en Santiago, Chile, por el concierto que ofreció presentando ya problemas médicos. Sin embargo, dijo, el cariño de sus fans le ayudó a cumplir con esa fecha.

“Tengo que guardar reposo, quizá un par de días y les agradezco esta noche que me dio Santiago, su comprensión, su voz, su corazón, su amor, pero, sobre todo, la complicidad a lo que me estaba pasando”.

La cantante, que, se dice, dedicó un icónico tema a Verónica Castro, confesó que salir a cantar sintiéndose mal representó para ella “un gran esfuerzo”.

“Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero ustedes me llenaron de tanto amor que logré salir, no como hubiera querido, no como ustedes se merecen”.

Finalmente, Ana Gabriel reitero que desea cumplir de la mejor manera las próximas presentaciones que tiene agendadas.

Ana Gabriel habría cantado con oxígeno

Según reportes de redes sociales, durante su presentación en Chile, Ana Gabriel tuvo que ser asistida con oxígeno. Sin embargo, sus fans destacaron que “no defraudó” con su talento.

Ver más Con influenza y colocándose oxígeno cada dos canciones, Ana Gabriel no defraudó ayer 😍🩵 pic.twitter.com/QqE85AzGCN — Alan, habla solo (@alanjbrito) May 15, 2024

“Abracitos sanadores”: fans desean pronta recuperación a Ana Gabriel

Tras el anuncio de padecer influenza, los fans de Ana Gabriel mostraron su cariño a la cantante y le desearon, en redes sociales, una pronta recuperación.

“Descansa, recupérate con tranquilidad. Le esperaremos con amor el tiempo que sea necesario”, “Mi reina hermosa, lo primero es tu salud. Te amamos, eres grande”, “Estoy orando por tu pronta sanación”, “Siempre eres digna de pura admiración y respeto. Te queremos mucho, Ana”, “Abracitos sanadores, mi hermosa reina”, son parte de los mensajes que se puede leer en la publicación.