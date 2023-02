Ana María Alvarado desmiente a Maxine Woodside e insiste que sí la despidió

Después de que Maxine Woodside apareciera en un video para señalar que Ana María Alvarado aún tiene su trabajo, la conductora indicó que es falsa la explicación de la titular del programa “Todo para la mujer” porque sí la despidió.

Ana María Alvarado causó revuelo al compartir que la habían despedido del programa de Maxine después de 30 años de colaborar ahí. Indicó que buscará una compensación económica justa y desmintió a su jefa quien negó que la había corrido.

En el comunicado que realizó Maxine Woodside sobre la ruptura de la relación laboral con Alvarado, la conductora comentó que su colaboradora no había sido despedida.

Ana María reaccionó al posicionamiento de Woodside asegurando que sí la despidió y no es la primera vez que Maxine desmiente sus declaraciones.

Aseguró en el programa “Chisme No Like” que se enteró este martes que se había quedado sin trabajo.

“Sí, me despidió el día de hoy. Ella acostumbra a que cuando digo algo me desmiente, porque ya lo había hecho. No sé cuál es el objetivo (de desmentirme), porque así fue, así fue. Es más, su última frase fue ‘este es el final, que triste terminarlo así’ y con eso reafirmó que me está despidiendo”

Ana María Alvarado