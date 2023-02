“Maxine me despidió”: Ana María Alvarado anuncia salida del programa “Todo para la mujer”; Woodside le responde

Ana María Alvarado informó su salida del programa Todo para la mujer, luego de que Maxine Woodside decidiera dar por terminada su relación laboral con la conductora de espectáculos, según informó a través de un video de YouTube.

“Hoy lamento comunicarles que Maxine me despidió. Se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones o en ocasiones por enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores”.

Entre lágrimas, Ana María Alvarado destacó que su salida del programa radiofónico es dolorosa, pues consideró que no merecía ese final, ya que sus condiciones de trabajo cambiaron abruptamente.

“Mis condiciones de trabajo cambiaron radicalmente. De ir 5 días a la semana, o hacer 5 programas, acabé en un día… Es doloroso, es difícil, me quitan una parte de mí, una parte de trabajo. Y cuando uno piensa que hace bien las cosas o que hiciste tu mejor esfuerzo, crees que no te mereces un final y que te corran, te despidan de esa manera”.

La también presentadora de la sección “Pájaros en el alambre”, de Sale el Sol, explicó que pasó más de la mitad de su vida en el programa junto a Maxine Woodside.

“Fue muy difícil para mí, porque, créanme, 32 años es más de la mitad de mi vida, más de un matrimonio… Me he quedado sin un trabajo fundamental en mi proyecto de vida porque es algo que me ha acompañado desde que inicié mi carrera, 32 años en el programa, 34 en el radio”.

Ana María Alvarado.