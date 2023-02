“No me han pagado”: Ana María Alvarado dice por qué no regresó con Maxine Woodside

La polémica entre Ana María Alvarado y Maxine Woodside no para: ahora, la presentadora, que acusó haber sido despedida del programa Todo para la mujer por la titular de la emisión radiofónica, dijo que no le han pagado lo trabajado durante enero.

“Hoy es 7 de febrero y hasta el día de hoy, acabo de checar mi estado de cuenta, no me han pagado. Trabajé todo enero y no me han pagado. Yo no sé si es burla, es mala voluntad o es mala fe… El mes de enero que trabaje completo, mis cuatro martes no han sido pagados hasta el día de hoy. Ahí se ve que no hay buena voluntad… La silla ya me la quitaron, ya me despidió y no pagaron”.

Ana María Alvarado.