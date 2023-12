Ana Serradilla dejó de sentir tristeza en Navidad gracias a su marido y sus hijastros

Ana Serradilla era un “Grinch” de la Navidad. Foto: Cuartoscuro

Ana Serradilla compartió, que por muchos años sintió tristeza en Navidad y por ello intentaba ignorar esta época, sin embargo, todo cambió para la actriz desde que comenzó una relación sentimental con Raúl Martínez Ostos y formó su “familia cósmica prestada”.

“Hace siete años todo cambió, que es lo que llevo con mi marido, tengo hijastros, que son sus hijos y todos aman la Navidad, para ellos es la mejor época del año”, reveló la actriz de 45 años a Unotv.com.

Serradilla aseguró, que ahora disfruta hacer las “mejores cenas de Navidad, los mejores juegos, regalos y que a todos les encanta decorar la casa.”: “él me rescató, hizo que empezara a despertar en mí esta parte hermosa de la Navidad”.

Ana Serradilla perdió la ilusión por la Navidad desde chiquita

Sin querer dar detalles, para no decepcionar a los pequeños de la casa, la actriz contó que cometió un error con su hermana, cuando ambas eran muy chicas, al descubrir que parte de la magia de algunos hogares era ficción: “Se volvió una época que no era tan bonita para mí, también familiarmente, pasaban cosas donde no reinaba el amor”.

“No reinaba el amor ni la armonía, cuando iba con la familia de mi papá sí, era como más normal, funcionaba, pero con la de mi mamá era como todo lo contrario, era un desastre (…), con mi marido ha sido como si volviera a ser una niña chiquita”, dijo Ana Serradilla.

“Yo no me daba cuenta ni de la decoración de los lugares, pasaba inadvertida, para mí era como ¡qué cursis!, ahora es todo lo contrario, creo tú te haces tu realidad y ahorita la Navidad se ha vuelto algo muy bonito”. Ana Serradilla

[Sigue el canal de Uno TV en WhatsApp: Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

La actriz hace su primera cinta navideña

“Santa mi amor” es una cinta navideña, protagonizada por Ana Serradilla y David Chocarro, quienes muestran que las familias “no siempre son de sangre”.

La película ya está disponible en Prime Video y es la primera navideña que realiza Serradilla, quien se sintió muy identificada con el mensaje y atraída, por compartir con el público el mensaje de que los padres no deben sacrificar su felicidad por los hijos, pues los hijos son felices si los padres están bien.

Ana Serradilla da vida a Lucía, una mamá soltera, que por proteger a su hija comienza a decir muchas mentiras: “ella piensa que lo está haciendo por su pequeña, pero en realidad es para protegerse a ella. Muestra cómo una mentira te lleva a otra, pero cuando esa mentira piadosa tiene la intención de proteger o es por amor, el resultado es muy distinto”.