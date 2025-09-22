Ana Torroja hace catarsis y regresa a la música con “Se ha acabado el show”

GENERANDO AUDIO...

Ana Torroja lleva más de 40 años en la música. Foto: Alberto Estrada

Después de casi tres años sin lanzar un tema inédito, Ana Torroja está de vuelta con “Se ha acabado el show”, una canción que, más allá de su título, marca el inicio de un nuevo capítulo en su carrera. En entrevista con Unotv.com, la exvocalista de Mecano compartió detalles íntimos sobre este lanzamiento, el proceso emocional que vivió para escribirlo y cómo ha sido reinventarse tras más de 40 años en la música.

“Fue una catarsis. Pensaba que ya no tenía nada más que decir, que ya era momento de despedirme. Pero escribir esta canción me ayudó a abrir un nuevo capítulo”, confesó la artista.

“Se ha acabado el show”: una conversación entre dos Anas

El sencillo, que verá la luz este 26 de septiembre, surgió como una reflexión profunda sobre su trayectoria artística y personal. Ana explicó que la canción representa una especie de diálogo entre dos versiones de sí misma: la Ana artista y la Ana persona.

“Se apoyan, se necesitan, pero también se abandonan. A veces una le exige más a la otra y ahí es cuando una se pregunta: ‘¿Vale la pena seguir?’”.

La cantante reconoció que hubo un momento en el que pensó seriamente en dejar la música. Sin embargo, el proceso de composición de esta canción le mostró que aún tiene historias que contar y emociones que compartir.

Reinventarse con cada canción

Desde sus días con Mecano hasta su carrera en solitario, Ana ha demostrado que no teme romper moldes y explorar nuevos caminos sonoros. Y “Se ha acabado el show” no es la excepción.

“No me gusta repetirme. Cada trabajo ha sido una reinvención. Puede que el anterior haya funcionado, pero eso no significa que quiera seguir por ahí. Yo necesito sorprenderme a mí misma para poder sorprender a los demás”. Ana Torroja, cantante

Este nuevo tema es sólo el comienzo de un proyecto más amplio, que irá revelando nueva música de aquí a principios de 2026. Además, Ana ya prepara una nueva gira para presentar este material el próximo año.

La música como salvación

Durante la pandemia, Torroja no escribió ni compuso; simplemente se dejó abrazar por la música como oyente, como fan. Esa etapa fue difícil, pero reafirmó algo que siempre ha sabido: la música la ha salvado muchas veces.

“La música ha sido mi compañera de vida. Cuando todo se tambalea, es ella la que me ayuda a aterrizar, a volver al presente, a reajustarme”. Ana Torroja, cantante

México, su refugio emocional

Ana también habló sobre su relación con el público mexicano, al que define como “apapachador” y fiel desde el primer día. Contó una anécdota de hace años, cuando un fan logró subir a su habitación de hotel para pedirle matrimonio con un peluche y un anillo.

“Tuve que rechazarlo, claro. Pero le dije: ‘Guárdalo para la persona que sí te diga que sí’. Fue muy tierno”, recordó la cantante española.

Aunque dice que no es tan activa en redes sociales como debería, asegura que lee todos los mensajes y que algunos incluso le han hecho replantearse decisiones o inspirar nuevos caminos.

¿Y lo que viene?

Por ahora, Ana está 100% concentrada en este nuevo proyecto. No hay otras colaboraciones ni proyectos paralelos, porque, como ella misma afirma: “Cuando pongo el foco en algo, lo pongo al cien por cien”.

La artista también confesó que la forma en la que se comunica con sus fans ha cambiado, pero que nada sustituye un abrazo en persona. Aun así, presta atención a las voces de su público, y aunque no siempre responde, los escucha y les hace caso.