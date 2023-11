“No han sido días fáciles”: Anahí abandona concierto en ambulancia; Dulce María también está enferma

¿Qué pasa con las chicas de RBD? Anahí tuvo que abandonar un concierto del grupo en Brasil en ambulancia por problemas de salud y Dulce María logró cumplir con el show de este viernes 17 de noviembre aún estando enferma.

El segundo concierto de RBD en Brasil alarmó a los fans de la agrupación porque dos de sus integrantes se encontraban enfermas. Ya se sabía que Anahí se encontraba con algunos padecimientos, sin embargo, terminó recibiendo ayuda médica en pleno espectáculo y abandonó el escenario del Allianz Parque de Sao Paulo en ambulancia para ser trasladada a un hospital.

Anahí se presentó en el show de este viernes y se escuchaba afónica. De hecho, la también actriz publicó un video en el que se puede apreciar que no está del todo bien y ofrece una disculpa por sus complicaciones.

Horas antes del concierto, la intérprete de “Sálvame” lanzó un mensaje en X advirtiendo que posiblemente no daría el espectáculo que su público merece.

Brazil , no tengo palabras para agradecer su cariño. Ha sido un día de mucho dolor pero aquí voy una vez más con todo mi corazón. Perdón si no puedo dar el show q ustedes merecen.

“Ellos saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”

