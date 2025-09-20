Anahí causa revuelo en redes por su apariencia; seguidores dividen opiniones

GENERANDO AUDIO...

Anahi sorprende con su aspecto físico. Foto: Getty Images

Anahí Puente, cantante y exintegrante de RBD, volvió a ser tendencia en redes sociales tras un reciente video en el que aparece con una apariencia distinta.

La artista apareció con una blusa verde de encaje y un maquillaje que resaltó sus ojos azules, lo que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, más allá de su estilo, lo que generó conversación fue lo delgada que luce, tema que dividió opiniones entre los fans.

Algunos internautas aplaudieron lo bien que se mantiene y aseguraron que se ve radiante, mientras que otros expresaron sorpresa por su aspecto, destacando lo mucho que ha cambiado desde sus inicios en la música.

Su lucha contra los trastornos alimenticios

Los comentarios sobre su apariencia han reavivado recuerdos de la difícil etapa que Anahí enfrentó en su juventud, cuando padeció anorexia nerviosa y bulimia.

La propia cantante reveló en entrevistas que estos problemas comenzaron después de recibir comentarios sobre su peso en la adolescencia, cuando un productor le dijo que debía ser más delgada para poder protagonizar una telenovela.

Con apenas 13 años, Anahí inició una batalla que la llevó a pasar días sin comer, a basar su dieta en una toronja o incluso en hielo, y a tener episodios de bulimia. Su salud llegó a estar tan comprometida que sufrió un paro cardiaco de ocho segundos, del cual logró recuperarse.

Años después, la intérprete superó esta etapa con ayuda de terapia y el apoyo de su familia. Su testimonio ha inspirado a muchas personas que atraviesan trastornos similares, mostrando que la recuperación es posible.

Una artista que siempre da de qué hablar

Cada publicación de Anahí genera revuelo, ya sea por su estilo, por su cercanía con los fans o por los recuerdos de su paso en RBD. Su nuevo look no fue la excepción, en cuestión de horas se volvió viral, dejando claro que, a sus 42 años, sigue siendo una de las artistas mexicanas más queridas y comentadas en redes sociales.