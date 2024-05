Anahí habla sobre fractura de su amistad con los RBD

Anahí causó polemica entre los RBD. Foto: Gettyimages

Anahí felicitó hace unos días al ex mánager de RBD, Guillermo Rosas, al cual se le acusa de un presunto fraude por la gira de la agrupación del año pasado.

En sus historias de Instagram, Anahí colocó algunas palabras para el empresario por su cumpleaños

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar. La vida es tan corta, estamos de paso. El tiempo me ha hecho entenderlo y desde ahí agradecer todo. Hasta lo no tan bonito. Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz, amor y salud siempre, Guillermo Rosas”.

El mensaje entre los fanáticos de RBD no gustó, además, se especuló un problema interno entre los integrantes de la banda.

Aclara mensaje Anahí

Por el revuelo de la historia, un par de días después, Anahí de nueva cuenta colocó otro mensaje en sus redes en donde aclaró lo sucedido con la felicitación a Rosas.

“Amigos todos. Se han desatado numerosos comentarios, notas y especulaciones a raíz de un post que compartí recientemente. En esa publicación afirmé que en mi corazón no hay resentimiento y que creo firmemente en vivir en paz con todos”.

“Quiero dejar en claro que lo expresé de manera personal y nunca tuve la intención de lastimar a nadie. Cuando una amistad y un cariño de tantos años se fractura así, el dolor es profundo. Mi forma de sanar es dejar ir cualquier rencor”, lo anterior, en referencia al ex mánager.

“En cuanto a la parte profesional, estoy completamente de acuerdo y siempre lo he estado en que se siga el proceso de total de transparencia que todos deseamos”.

“Se pueden decir mil cosas, pero RBD está en mi corazón y eso nada me lo puede quitar. Mi conciencia y mi corazón están en paz absoluta. Envío amor para todos.”

Ver más Comunicado de Anahí pic.twitter.com/pRB9EvSapE — Pablo Chagra (@pablo_chagra) May 9, 2024

Luego del extenso mensaje, Dulce María compartió una historia en donde no deja claro una ruptura en la amistad con Anahí.

“Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”.

Ver más Llegó @christopheruck y sube capturas de Dulce y Christian 👀



¿quién me va a pagar la terapia? Pregunta seria ah 😪 pic.twitter.com/O6ZR1B47Lr — RBD24Horas (@RBD24HorasArg) May 10, 2024

También, Christopher subió un texto en inglés donde se pudo leer: “El respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos”.