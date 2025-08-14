GENERANDO AUDIO...

Anahí sigue mostrando su apoyo a Ninel Conde. Foto: Cuartoscuro

Ninel Conde es una de los seis nominados esta semana en “La Casa de los Famosos México 3” y se apoyó de Anahí para pedir votos y ser salvada el próximo domingo.

A la “bombón asesino” la une una gran amistad con Anahí desde que trabajaron en la exitosa telenovela “Rebelde”, que se transmitió en 2004.

Anahí es team Ninel Conde

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Anahí pidió a sus seguidores, más de 12 millones en dicha red social, para “salvar” a Ninel Conde este domingo de eliminación en “La Casa de los Famosos México”.

La actriz comenzó el video diciendo: “Si me hago un peinado así, ¿quedará con el coraje que traigo?, porque nominaron a Ninel y eso no puede pasar, así que todo, ¿qué tenemos qué hacer?”, comenta con el mismo tono de voz que solía utilizar al interpretar a su personaje en Rebelde, “Mía Colucci“.

En ese momento aparece Ninel para decir: “¡Hay que votar!”, mientras Anahí remata diciendo: “Tienen que votar por Ninel, por favor, no la podemos dejar sola”.

El llamado hizo eco en las redes sociales donde muchos empezaron a cuestionar la actitud de Ninel Conde en contra de otras integrantes, como Mar Contreras, a quien llamó fea después de la nominación y ya tuvo una discusión en días pasados.

Los seguidores de Anahí no tomaron bien el hecho de que, a pesar de la forma en que Ninel está conduciéndose, la siga apoyando sin saber el contexto de la actual situación dentro de la casa.

Cabe recordar que el video que publicó Anahí se grabó hace algunas semanas cuando se filmó el video de “Tropicoqueta” al lado de Karol G y Itatí Cantoral.

¿Quiénes están nominados en “La Casa de los Famosos México 3”?

Tras una votación marcada por estrategias y alianzas, los seis famosos que enfrentan el riesgo de eliminación son: