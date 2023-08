¡Así suena! Anahí no puede contener las lágrimas al escuchar el nuevo tema de RBD

La cantante y actriz Anahí conmovió a todos al derramar lágrimas de emoción al escuchar un adelanto de su nuevo tema con la agrupación RBD. El regreso de la icónica banda a los escenarios ha sido motivo de sorpresa para muchos de sus seguidores, que esperan con ansias sus conciertos tras varios años de ausencia en los escenarios.

La integrante del grupo, quien ha mantenido una sólida presencia en el mundo del entretenimiento desde el final de RBD, demostró una vez más la profundidad de su conexión con la música y el legado que compartió con sus compañeros de banda.

El adelanto del nuevo tema, titulado “Sólo te pido”, formará parte del álbum de despedida del grupo. La canción parece haber tocado fibras sensibles en el corazón de Anahí, llevándola a las lágrimas mientras revivía momentos especiales de su pasado musical.

Los detalles sobre el contenido de la canción aún se mantienen en secreto; sin embargo, el compositor Leon Leiden compartió instantes de su encuentro con Anahí a través de TikTok, en donde se muestra un pedacito de la nueva canción de la agrupación.

“Y sin tu voz, hasta respirar me cuesta, tengo que cerrar la puerta y olvidarme de los dos. Y sin tu amor, no me puedo levantar y me pesa caminar, sólo te pido”.

Sólo te pido