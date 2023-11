“Lo logré”: Anahí reaparece junto a sus hijos tras complicaciones de salud en Brasil

Anahí reaparece junto a sus hijos tras complicaciones de salud. Foto: Getty

Anahí reapareció junto a sus hijos luego de que, durante su estancia en Brasil, tuviera problemas de salud que la llevaron a ser trasladada en ambulancia. A través de su cuenta de Instagram, la integrante de RBD confesó que sintió miedo ante las dolencias y agradeció las muestras de cariño por parte de su público.

“Fueron días de muchas emociones. Lo que pasó con mi salud nos asustó. No entendí nada, estaba perfecta y de pronto no me podía mover del dolor. Lo último que quería era subir a una ambulancia hasta que no pude más”

La cantante celebró que pudo dar un concierto y enfatizó que la buena actitud le ayudó, junto al tratamiento médico, a poder sobreponerse de sus problemas de salud.

“Las medicinas hacen su trabajo, claro, pero también creo muchísimo en el poder de la intensión que le pongamos a la vida y en la forma en que tomemos todo lo que pueda pasar. Aquí estoy. Lo logré. Pude dar este show con mis hermanos que amo y gozarlo con todo”

Sin dar mayores detalles sobre su estado de salud, Anahí aseguró que se encuentra sanando y prometió que en unos días estará “como nueva”.

“En unos días estaré como nueva. Esto ya está sanando y vamos para adelante”

La intérprete de “Sálvame” agradeció las muestras de cariño por parte de sus fieles seguidores, quienes no pararon en desearle una pronta recuperación; así como a su esposo Manuel Velasco, quien estuvo a su lado.

“Gracias por cada mensaje, por cada palabra de cariño… @velascom_ gracias por cuidarme tanto, por nunca soltar mi mano y por toda la fuerza que me das”

Finalmente, Anahí afirmó que seguirá de gira con RBD a días de comenzar los conciertos en varios puntos de México, entre ellos el Estadio Azteca, en donde prometieron un gran espectáculo.