“No oigo nada”: Anahí revela que tuvo dificultades durante el primer concierto de la gira de RBD

Anahí volvió a los escenarios gracias al reencuentro de RBD. Foto: Getty Images

Anahí reveló que aún sigue sin recuperar su audición luego de la fuerte lesión de tímpano que sufrió previo al inicio del “Soy Rebelde Tour”, que marca el regreso del grupo a los escenarios.

¿Qué dijo Anahí sobre las dificultades en el primer concierto de RBD?

En una entrevista con reporteros del programa Ventaneando, la cantante, de 40 años, confesó que durante el primer concierto de RBD tuvo ciertas dificultades y no podía escuchar.

Ver más Anahí hablando de su oído (desde otro ángulo) pic.twitter.com/WbmdCeE6Jj — Claudio (@BoyOfAnahi) August 28, 2023

“No oigo nada, ayer la sufrí mucho. ¿Se notó mucho que estaba agarrándome?”, dijo Anahí.

La también actriz, quien fue la protagonista de “Dos Hogares”, reveló que durante el show no podía escuchar la música, más que los gritos del público y que incluso le volvió a sangrar su oído.

“Mira, cuando me pongo el monitor, no oigo nada y el otro día me sangró otra vez, pero cuando me lo quito oigo, gracias a Dios, los gritos, aunque no la música. No me puedo afinar, no sé si estoy cantando bien”, expresó Anahí.

Finalmente, la intérprete de “Rumba” aseguró que sí hay mejoría en su estado de salud, por lo que se muestra feliz, agradecida y con la mejor actitud.

“Ahí, vamos, ahí vamos. Cada día va a ser mejor”, puntualizó Anahí.

¿Por qué se le perforó el tímpano a Anahí?

El pasado 21 de junio, la cantante, de 40 años, quien es esposa de Manuel Velasco, llegó al hospital tras un accidente durante una prueba de sonido para los conciertos de RBD.

Según lo compartido por Anahí, el incidente ocurrió al momento de colocar sus in ears (aparatos auditivos), mismos que se rompieron y, al jalarlos, provocaron una herida en su escucha.

Sin embargo, la amiga de Dulce María y Maite Perroni, detalló que no podía escuchar, razón por la que acudió al médico, en donde le dijeron que tenía un desgarre en el tímpano.